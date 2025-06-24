Жителям Коми рассказали, как изменится порядок жалоб за качество жилищных и коммунальных услуг через сайт ГИС ЖКХ

С середины лета изменится порядок жалоб за качество жилищных и коммунальных услуг через сайт ГИС ЖКХ.

Ухудшат или улучшат грядущие новшества формат обратной связи для вас как для жителей многоквартирных домов? В очередной реформе отрасли разобрался «Про Город».

Как сообщили нашему изданию в Службе Коми стройжилтехнадзора, с 1 июля 2025 года отккоректируют формат выбора адресатов обращений граждан через Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

- В настоящее время жители всех муниципалитетов Коми при направлении жалоб по вопросам качества жилищно-коммунальных услуг через сайт ГИС ЖКХ в поле «адресат» выбирают госжилинспекции (ГЖИ), действующие в городах и районах, - напомнили «Про Городу» в профильном ведомстве. – А со следующего месяца жителям всех городов и районов при направлении обращения через ГИС ЖКХ в качестве адресата необходимо выбирать нас: Службу Республики Коми стройжилтехнадзора.

На вопрос «Про Города» - как повлияет это новшество на порядок и сроки рассмотрения обращений – нас заверили: никак.