Жителям Коми рассказали, как изменится порядок жалоб за качество жилищных и коммунальных услуг через сайт ГИС ЖКХ
- 13:45 24 июня
- administrator
С середины лета изменится порядок жалоб за качество жилищных и коммунальных услуг через сайт ГИС ЖКХ.
Ухудшат или улучшат грядущие новшества формат обратной связи для вас как для жителей многоквартирных домов? В очередной реформе отрасли разобрался «Про Город».
Как сообщили нашему изданию в Службе Коми стройжилтехнадзора, с 1 июля 2025 года отккоректируют формат выбора адресатов обращений граждан через Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
- В настоящее время жители всех муниципалитетов Коми при направлении жалоб по вопросам качества жилищно-коммунальных услуг через сайт ГИС ЖКХ в поле «адресат» выбирают госжилинспекции (ГЖИ), действующие в городах и районах, - напомнили «Про Городу» в профильном ведомстве. – А со следующего месяца жителям всех городов и районов при направлении обращения через ГИС ЖКХ в качестве адресата необходимо выбирать нас: Службу Республики Коми стройжилтехнадзора.
На вопрос «Про Города» - как повлияет это новшество на порядок и сроки рассмотрения обращений – нас заверили: никак.
- Обновление условий пользования системой в этой ее части не скажется на порядке и сроках рассмотрения жалоб жителей многоквартирных домов. Все обращения будут рассматриваться в госжилинспекциях в соответствии с требованиями федерального закона № 59-ФЗ.
Кроме того, жители Коми по-прежнему смогут сигнализировать о проблемах в своем доме в органы госжилнадзора лично или через филиалы МФЦ (офисы «Мои документы»).
Галина СЕРГЕЕВА