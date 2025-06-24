МегаФон запустил сервис для записи телефонных разговоров

Виртуальный помощник Ева от МегаФона теперь умеет записывать и cохранять телефонные разговоры абонентов. Подключить запись диалогов можно в разделе «Ева+» в приложении оператора. МегаФон внедрил функцию, позволяющую записывать все входящие и исходящие звонки. Впоследствии их можно прослушать или скачать аудиофайл на свой смартфон. Такая возможность, в частности, будет полезна абонентам, которые часто общаются по телефону по работе или в личных целях и со временем хотят освежить разговор в памяти для фиксации договорённостей или важных выводов.

Активировать опцию можно в разделе «Ева+», после чего все разговоры будут записываться в автоматическом режиме. Там же абонент сможет подключить автоинформирование собеседника — в самом начале разговора его участники услышат уведомление о том, что идёт запись. Аудиофайлы будут храниться исключительно в приложении МегаФона и доступ к ним будет только у самого абонента, что обеспечивает полную конфиденциальность.

Найти все записи можно в специальном хранилище Евы+ — оно вмещает один гигабайт файлов, что эквивалентно более чем 35 часам разговоров. В случае, если объём всех аудиофайлов превысит один гигабайт или время хранения составит более 90 дней, самые старые из них будут удалены.

Опция бесплатна для всех клиентов МегаФона с подпиской на Еву+. Подключить её смогут абоненты из любого региона и с любыми операционными системами смартфонов