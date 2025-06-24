С сегодняшнего дня будет заблокирован: Сбербанк обратился ко всем, у кого стоит приложение "Сбербанк Онлайн"
- 12:06 24 июня
- Служба новостей
Сбербанк, крупнейший банк России, информирует своих клиентов о ключевых обновлениях в работе системы дистанционного обслуживания "Сбербанк Онлайн". Изменения касаются процедуры восстановления доступа к личному кабинету. Узнайте, что изменилось, чтобы избежать проблем!
Старый пароль – в прошлое! Забудьте о восстановлении прежней комбинации.
Важное нововведение: если вы утратили пароль от личного кабинета "Сбербанк Онлайн", попытки восстановить прежний вариант будут безуспешны. Служба поддержки больше не сможет вам в этом помочь. Прежний пароль восстановлению не подлежит!
Что делать, если забыли пароль? Инструкция:
Не паникуйте! Сбросить пароль можно самостоятельно, через мобильное приложение или веб-версию "Сбербанк Онлайн". Вот пошаговая инструкция:
- При попытке войти в личный кабинет, кликните на кнопку "Забыли пароль?".
- Введите номер вашей банковской карты.
- Подтвердите операцию полученным по SMS кодом.
- Придумайте и установите новый, сложный и надежный пароль.
Специалисты Сбербанка рекомендуют использовать сложные комбинации символов и хранить пароль в безопасном месте.
Восстановление логина: по-прежнему доступно, но будьте внимательны!
Восстановить утерянный логин проще: воспользуйтесь соответствующей кнопкой в приложении. Однако, учтите: три неверные попытки ввода логина приведут к автоматической блокировке доступа к вашему личному кабинету!
Слухи о закрытии "Сбербанк Онлайн" – неправда!
Особо подчеркиваем: сообщения о прекращении работы "Сбербанк Онлайн" – ложная информация. Сервис работает в штатном режиме, и его функциональность не изменится. Приложение "Сбербанк Онлайн" можно скачать в RuStore, на официальном сайте Сбербанка и использовать веб-версию сервиса.
Ключевые выводы:
- Сбербанк обновил систему безопасности "Сбербанк Онлайн".
- Восстановить старый пароль невозможно – только сброс и установка нового.
- Восстановление логина доступно, но с ограничением по количеству попыток.
- "Сбербанк Онлайн" работает в обычном режиме.
Будьте внимательны и используйте только проверенные источники информации о работе сервисов Сбербанка! Используйте официальный сайт и приложение банка для получения актуальных данных.
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