С сегодняшнего дня будет заблокирован: Сбербанк обратился ко всем, у кого стоит приложение "Сбербанк Онлайн"

Старый пароль – в прошлое! Забудьте о восстановлении прежней комбинации.

Сбербанк, крупнейший банк России, информирует своих клиентов о ключевых обновлениях в работе системы дистанционного обслуживания "Сбербанк Онлайн". Изменения касаются процедуры восстановления доступа к личному кабинету. Узнайте, что изменилось, чтобы избежать проблем!

Важное нововведение: если вы утратили пароль от личного кабинета "Сбербанк Онлайн", попытки восстановить прежний вариант будут безуспешны. Служба поддержки больше не сможет вам в этом помочь. Прежний пароль восстановлению не подлежит!

Что делать, если забыли пароль? Инструкция:

Не паникуйте! Сбросить пароль можно самостоятельно, через мобильное приложение или веб-версию "Сбербанк Онлайн". Вот пошаговая инструкция:

При попытке войти в личный кабинет, кликните на кнопку "Забыли пароль?". Введите номер вашей банковской карты. Подтвердите операцию полученным по SMS кодом. Придумайте и установите новый, сложный и надежный пароль.

Специалисты Сбербанка рекомендуют использовать сложные комбинации символов и хранить пароль в безопасном месте.

Восстановление логина: по-прежнему доступно, но будьте внимательны!

Восстановить утерянный логин проще: воспользуйтесь соответствующей кнопкой в приложении. Однако, учтите: три неверные попытки ввода логина приведут к автоматической блокировке доступа к вашему личному кабинету!

Слухи о закрытии "Сбербанк Онлайн" – неправда!

Особо подчеркиваем: сообщения о прекращении работы "Сбербанк Онлайн" – ложная информация. Сервис работает в штатном режиме, и его функциональность не изменится. Приложение "Сбербанк Онлайн" можно скачать в RuStore, на официальном сайте Сбербанка и использовать веб-версию сервиса.

Ключевые выводы:

Сбербанк обновил систему безопасности "Сбербанк Онлайн".

Восстановить старый пароль невозможно – только сброс и установка нового.

Восстановление логина доступно, но с ограничением по количеству попыток.

"Сбербанк Онлайн" работает в обычном режиме.

Будьте внимательны и используйте только проверенные источники информации о работе сервисов Сбербанка! Используйте официальный сайт и приложение банка для получения актуальных данных.

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