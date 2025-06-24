В Сыктывкаре коммунальные службы убрали свалку в центре города

Фото МКП "Дорожное хозяйство"

Муниципальное предприятие "Дорожное хозяйство" представило снимки, демонстрирующие состояние территории до и после уборки. Коммунальные службы устранили на улице Сорвачева скопление отходов, включавшее в себя старые поддоны, пластиковые изделия, ветки деревьев и прочий крупногабаритный мусор. Данная свалка формировалась в течение продолжительного периода, и для ее ликвидации потребовались усилия нескольких сотрудников.

Жители города выразили благодарность за проведенную работу и обратились с просьбой обратить внимание на аналогичные несанкционированные свалки, расположенные в окрестностях Сыктывкара, например, в районе Лесозавода. Одна из таких свалок, по своему составу схожая – состоящая из веток, пластика, разобранной мебели и старых автомобильных покрышек – продолжает увеличиваться по улице Заводской, непосредственно рядом с заброшенным зданием школы №13, являющимся памятником архитектуры.

Ранее на этом месте находился контейнер для сбора мусора, который несколько недель назад заменили несколькими мусорными баками. Однако их объема недостаточно для нужд жителей частного сектора. Местные жители, по старой привычке, приносят к бакам мусор, который не могут сжечь в печах. Но теперь этот мусор просто не помещается в пластиковые контейнеры.