Стало известно, когда в Сыктывкаре отключат воду на сутки
- 09:15 24 июня
- administrator
В Сыктывкаре и соседнем селе Выльгорт Сыктывдинского района отключат холодную воду.
«Про Город» выяснил - когда и зачем.
Это произойдет в 8 часов утра 9 июля (среда) на сутки. Давление в системе водоснабжения нормализуют к полудню 10 июля.
Как сообщили «Про Городу» в Сыктывкарском водоканале, который обслуживает столицу Коми и соседний райцентр, эта мера вынужденная:
- У нас намечено проведение плановых ремонтных работ на насосных станциях и водопроводных сетях в рамках летней кампании по подготовке инженерных коммуникаций к следующему отопительному сезону.
На предприятии уточнили, что 9 июля холодная вода продолжит подаваться в микрорайон Орбита (от улицы Печорская) и в местечко Чов (Верхний и Нижний), но с понижением давления.
Места подвоза холодной воды на период отключения 09 июля с 9.00 ч. до 22.00 ч.:
1. Пересечение ул.Красных Партизан - Октябрьский пр.
2. Пересечение Октябрьский пр. – ул.Коммунистическая (парковка магазин Пятёрочка)
3. ул.Коммунистическая, д.67 (гостиница «Сыктывкар» парковка)
4. ул.Морозова, д.173 (парковка перед Храмом)
5. ул. Свободы, 25 – (парковка «Центр занятости населения города»)
6. Пересечение ул.Школьная – ул. Почтовая (парковка магазина «Оливье»)
7. ул.Зои Космодемьянской, д. 48 (парковка магазин Пятёрочка)
8. ул. Ручейная, 35 (возле водоразборной колонки)
9. ул. Панева, 10
10.ул. 65 лет Победы, 14/1 (парковка магазин Магнит)
В Выльгорте:
11. Центральная площадь
12. ул. Советская, д.70
13. ул. Ольги Мальцевой, д. 80
14. ул. Тимирязева, д. 36
Галина СЕРГЕЕВА
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