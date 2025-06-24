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Стало известно, когда в Сыктывкаре отключат воду на сутки

Стало известно, когда в Сыктывкаре отключат воду на сутки Фото из архива

В Сыктывкаре и соседнем селе Выльгорт Сыктывдинского района отключат холодную воду.

«Про Город» выяснил - когда и зачем.

Это произойдет в 8 часов утра 9 июля (среда) на сутки. Давление в системе водоснабжения нормализуют к полудню 10 июля.

Как сообщили «Про Городу» в Сыктывкарском водоканале, который обслуживает столицу Коми и соседний райцентр, эта мера вынужденная:

- У нас намечено проведение плановых ремонтных работ на насосных станциях и водопроводных сетях в рамках летней кампании по подготовке инженерных коммуникаций к следующему отопительному сезону.

На предприятии уточнили, что 9 июля холодная вода продолжит подаваться в микрорайон Орбита (от улицы Печорская) и в местечко Чов (Верхний и Нижний), но с понижением давления.

Места подвоза холодной воды на период отключения  09 июля с 9.00 ч. до 22.00 ч.: 

1. Пересечение ул.Красных Партизан - Октябрьский пр.
2. Пересечение Октябрьский пр. – ул.Коммунистическая (парковка магазин Пятёрочка) 
3. ул.Коммунистическая, д.67 (гостиница «Сыктывкар» парковка) 
4. ул.Морозова, д.173 (парковка перед Храмом) 
5. ул. Свободы, 25 – (парковка «Центр занятости населения города») 
6. Пересечение ул.Школьная – ул. Почтовая (парковка магазина «Оливье») 
7. ул.Зои Космодемьянской, д. 48 (парковка магазин Пятёрочка) 
8. ул. Ручейная, 35 (возле водоразборной колонки) 
9. ул. Панева, 10 
10.ул. 65 лет Победы, 14/1 (парковка магазин Магнит) 

В Выльгорте:

11. Центральная площадь 
12. ул. Советская, д.70 
13. ул. Ольги Мальцевой, д. 80 
14. ул. Тимирязева, д. 36 

Галина СЕРГЕЕВА
Фото автора

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