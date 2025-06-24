Стало известно, когда в Сыктывкаре отключат воду на сутки

В Сыктывкаре и соседнем селе Выльгорт Сыктывдинского района отключат холодную воду.

«Про Город» выяснил - когда и зачем.

Это произойдет в 8 часов утра 9 июля (среда) на сутки. Давление в системе водоснабжения нормализуют к полудню 10 июля.

Как сообщили «Про Городу» в Сыктывкарском водоканале, который обслуживает столицу Коми и соседний райцентр, эта мера вынужденная: