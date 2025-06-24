Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Девятиклассник из Коми предотвратил массовую утечку персональных данных учеников

Девятиклассник из Коми предотвратил массовую утечку персональных данных учениковФото из архива

Школьник обнаружил брешь в системе, где публиковались результаты ОГЭ.

Об этом проинформировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.

В своем обращении подросток рассказал, что после завершения экзаменационной сессии, пытаясь получить доступ к своим баллам на официальном сайте, наткнулся на ошибку. Этот недочет давал возможность любому посетителю увидеть результаты всех участников ОГЭ в регионе.

"Я обнаружил, что система не защищена и позволяет просматривать чужие результаты, хотя об этом нигде не сообщалось", — написал юноша Екатерине Мизулиной.

Глава Лиги подчеркнула, что благодаря оперативному реагированию Рособрнадзора и внимательности молодого человека, уязвимость быстро устранили, что помогло предотвратить серьезный инцидент с данными.

В завершение Мизулина выразила свое восхищение проактивностью юноши и заявила о готовности рекомендовать его кандидатуру Министерству образования Республики Коми для поощрения и дальнейшего профессионального развития.

...

  • 0

Популярное

Последние новости