Девятиклассник из Коми предотвратил массовую утечку персональных данных учеников
- 10:45 24 июня
- Инесса Богатая
Школьник обнаружил брешь в системе, где публиковались результаты ОГЭ.
Об этом проинформировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.
В своем обращении подросток рассказал, что после завершения экзаменационной сессии, пытаясь получить доступ к своим баллам на официальном сайте, наткнулся на ошибку. Этот недочет давал возможность любому посетителю увидеть результаты всех участников ОГЭ в регионе.
"Я обнаружил, что система не защищена и позволяет просматривать чужие результаты, хотя об этом нигде не сообщалось", — написал юноша Екатерине Мизулиной.
Глава Лиги подчеркнула, что благодаря оперативному реагированию Рособрнадзора и внимательности молодого человека, уязвимость быстро устранили, что помогло предотвратить серьезный инцидент с данными.
В завершение Мизулина выразила свое восхищение проактивностью юноши и заявила о готовности рекомендовать его кандидатуру Министерству образования Республики Коми для поощрения и дальнейшего профессионального развития.