Девятиклассник из Коми предотвратил массовую утечку персональных данных учеников

Школьник обнаружил брешь в системе, где публиковались результаты ОГЭ.

Об этом проинформировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.

В своем обращении подросток рассказал, что после завершения экзаменационной сессии, пытаясь получить доступ к своим баллам на официальном сайте, наткнулся на ошибку. Этот недочет давал возможность любому посетителю увидеть результаты всех участников ОГЭ в регионе.