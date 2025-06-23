Промывка батарей: что нужно знать жителям Коми

По всей Коми сейчас в разгаре подготовка многоквартирных домов к зиме.

Один из главных видов работ – промывка систем отопления. Зачем это нужно и как вам проследить за выполнением управленцами жилфондом этих работ?

Как сообщили «Про Городу» в региональном центре «ЖКХ Контроль» по Республике Коми, если не промывать трубы, по которым в квартиры доставляется теплоэнергия в каждую жилую часть дома, то в них накапливается шлам, ил и прочие отложения. Они сужают изнутри диаметр, в итоге теплоэнергии сложнее циркулировать, чтобы «добраться» до каждой квартиры.

- Посредством устройства под названием компрессор ваша управляющая компания, ТСЖ или ЖСК сначала должна продуть и промыть все без исключения стояки, предварительно перекрыв их, затем – батареи в квартирах (это делается дистанционно, так что ваше присутствие дома не требуется), а далее: сам теплообменник в индивидуальном тепловом пункте. Это сердце дома, потому что он обеспечивает квартиры и нежилые помещения теплом.

Узнать о том, что в вашем доме проводится очистка систем отопления, вы можете из объявления в своем подъезде. Таковое управленцы жилфондом обязаны разместить заранее с напоминанием всем жильцам о необходимости открытия на максимум вентелей (краников на батареях). В указанный день вы услышите в своих радиаторах специфический шум – это внутри них «бежит» вода и шумит воздух.