Промывка батарей: что нужно знать жителям Коми
- 19:45 23 июня
- administrator
По всей Коми сейчас в разгаре подготовка многоквартирных домов к зиме.
Один из главных видов работ – промывка систем отопления. Зачем это нужно и как вам проследить за выполнением управленцами жилфондом этих работ?
Как сообщили «Про Городу» в региональном центре «ЖКХ Контроль» по Республике Коми, если не промывать трубы, по которым в квартиры доставляется теплоэнергия в каждую жилую часть дома, то в них накапливается шлам, ил и прочие отложения. Они сужают изнутри диаметр, в итоге теплоэнергии сложнее циркулировать, чтобы «добраться» до каждой квартиры.
- Посредством устройства под названием компрессор ваша управляющая компания, ТСЖ или ЖСК сначала должна продуть и промыть все без исключения стояки, предварительно перекрыв их, затем – батареи в квартирах (это делается дистанционно, так что ваше присутствие дома не требуется), а далее: сам теплообменник в индивидуальном тепловом пункте. Это сердце дома, потому что он обеспечивает квартиры и нежилые помещения теплом.
Узнать о том, что в вашем доме проводится очистка систем отопления, вы можете из объявления в своем подъезде. Таковое управленцы жилфондом обязаны разместить заранее с напоминанием всем жильцам о необходимости открытия на максимум вентелей (краников на батареях). В указанный день вы услышите в своих радиаторах специфический шум – это внутри них «бежит» вода и шумит воздух.
- Затем производится опрессовка: нагнетание давления в трубы больше, чем обычно в рамках отопительного сезона, - пояснили нашему изданию в регцентре. – Это важно, чтобы в летний период вычислить «узкие места» и успеть устранить все выявленные неполадки до осени, когда стартует отопительный сезон. Тем самым, управленцы жилфондом профилактируют риски прорывов труб в зимний период, когда мощность на максимуме, особенно в морозные дни и ночи.
По завершению всей процедуры вода проверяется на чистоту и прозрачность.
- С момента, когда осенью запускается тепло в дом, в некоторых квартирах батареи могут оставаться холодными, - уточнили «Про Городу» в «ЖКХ Контроле». - В таком случае вам надо будет сразу же позвонить в аварийно-диспетчерскую службу своей компании или товарищества, чтобы вызвать мастеров для развоздушивания радиаторов непосредственно в вашем жилье. Как правило, одномоментно жалобы поступают сразу от нескольких десятков жильцов, поэтому рабочие могут прийти не день в день – вам придется набраться терпения и дождаться их.
Самостоятельно открывать краны на своих радиаторах, чтобы «выпустить» воздух и слить остатки «застрявшей» внутри воды допустимо, если вы разбираетесь в том, как это делается.
- Что касается даты запуска отопительного сезона: таковую определяют администрации городов и сельских населенных пунктов самостоятельно. Унифицированность подхода сводится к тому, что обычно соответствующее постановление администрация муниципалитета издает после того, как на протяжении пяти суток подряд температура воздуха на улице держится на отметке плюс восемь градусов по цельсию или опускается еще ниже, - подытожили нашему изданию в регцентре. – Если вам повезло и у дома своя котельная, то вы сами решаете, когда включать отопление, подав об этом заявку в свою УК или ТСЖ.
Галина СЕРГЕЕВА