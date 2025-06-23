Как выпускникам школ Коми пережить результаты ЕГЭ: советы психолога

- Не подавляйте чувства. Разочарование — естественная часть любого жизненного этапа. Поплачьте, напишите в дневнике, поговорите с близкими. Это поможет вам быстрее прийти в себя и начать действовать. А на втором этапе оцените ситуацию спокойно. Даже если вы набрали меньше баллов, чем хотели, это не конец. Посмотрите на альтернативы: возможно, есть запасной вуз? Можно ли попробовать снова через год? Есть ли другие способы получить профессию (колледж, онлайн-образование, стартап, работа и самообучение)?

По словам специалиста, всё это нормально. На вопрос нашего издания - что делать после получения результатов – он посоветовал, в первую очередь, позволить себе пережить эмоции:

- Наши любимые зумеры получили финальные результаты ЕГЭ. Это свершилось. И вот, результаты на руках - вы стоите перед выбором: либо продолжать двигаться по намеченному пути, либо пересматривать планы. И это может быть очень тяжело, - рассудил собеседник «Про Города». - Ребят могут захлестнуть эмоции: разочарование, злость, чувство несправедливости, тревога за будущее. Или, наоборот, пустота: «Я всё сдал, а теперь не понимаю – зачем…».

Как им действовать, если всё пошло не так, как планировалось? Дельные советы подрастающему поколению в Коми дал психолог из Сыктывкара Илья Соболев.

Как мудро подчеркнул психолог, будущее не строится за один день. Оно складывается из множества решений. «На третьм этапе осознайте, что не надо сводить свою ценность к цифрам. Вы — не сумма баллов ЕГЭ. Вы — личность со своими мечтами, опытом, силой характера. Мир меняется, и сегодняшние «неудачи» завтра могут стать точкой вашего старта».

На вопрос «Про Города» - как родителям поддержать ребёнка – Илья Соболев ответил так: «Слушайте без осуждения. Даже если вы не понимаете его чувств, просто будьте рядом. Не сравнивайте его с другими. Каждый ребенок уникален. Сравнение усиливает чувство несостоятельности. Предложите вместе найти выход. Вместо фраз вроде «Ну, и что теперь делать?» задавайте своему сыну или дочери вопросы: «Какие варианты ты видишь?», «Что бы ты хотел изменить в своих планах?». Поддержка — это не давление, а уверенность в том, что вы справитесь вместе.

По его словам, жизнь после ЕГЭ — это время открытий. Иногда путь к своей дороге пролегает через ошибки, неожиданные повороты и даже неудачи. Но именно в такие моменты мы учимся принимать решения, брать на себя ответственность и находить свой путь.