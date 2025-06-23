Как выпускникам школ Коми пережить результаты ЕГЭ: советы психолога
- 17:45 23 июня
- administrator
Что делать школьникам, оставшимся не довольными своими результатами ЭГЭ?
Как им действовать, если всё пошло не так, как планировалось? Дельные советы подрастающему поколению в Коми дал психолог из Сыктывкара Илья Соболев.
- Наши любимые зумеры получили финальные результаты ЕГЭ. Это свершилось. И вот, результаты на руках - вы стоите перед выбором: либо продолжать двигаться по намеченному пути, либо пересматривать планы. И это может быть очень тяжело, - рассудил собеседник «Про Города». - Ребят могут захлестнуть эмоции: разочарование, злость, чувство несправедливости, тревога за будущее. Или, наоборот, пустота: «Я всё сдал, а теперь не понимаю – зачем…».
По словам специалиста, всё это нормально. На вопрос нашего издания - что делать после получения результатов – он посоветовал, в первую очередь, позволить себе пережить эмоции:
- Не подавляйте чувства. Разочарование — естественная часть любого жизненного этапа. Поплачьте, напишите в дневнике, поговорите с близкими. Это поможет вам быстрее прийти в себя и начать действовать. А на втором этапе оцените ситуацию спокойно. Даже если вы набрали меньше баллов, чем хотели, это не конец. Посмотрите на альтернативы: возможно, есть запасной вуз? Можно ли попробовать снова через год? Есть ли другие способы получить профессию (колледж, онлайн-образование, стартап, работа и самообучение)?
Как мудро подчеркнул психолог, будущее не строится за один день. Оно складывается из множества решений. «На третьм этапе осознайте, что не надо сводить свою ценность к цифрам. Вы — не сумма баллов ЕГЭ. Вы — личность со своими мечтами, опытом, силой характера. Мир меняется, и сегодняшние «неудачи» завтра могут стать точкой вашего старта».
На вопрос «Про Города» - как родителям поддержать ребёнка – Илья Соболев ответил так: «Слушайте без осуждения. Даже если вы не понимаете его чувств, просто будьте рядом. Не сравнивайте его с другими. Каждый ребенок уникален. Сравнение усиливает чувство несостоятельности. Предложите вместе найти выход. Вместо фраз вроде «Ну, и что теперь делать?» задавайте своему сыну или дочери вопросы: «Какие варианты ты видишь?», «Что бы ты хотел изменить в своих планах?». Поддержка — это не давление, а уверенность в том, что вы справитесь вместе.
По его словам, жизнь после ЕГЭ — это время открытий. Иногда путь к своей дороге пролегает через ошибки, неожиданные повороты и даже неудачи. Но именно в такие моменты мы учимся принимать решения, брать на себя ответственность и находить свой путь.
- Главное — не останавливайтесь. Даже если сейчас кажется, что всё идёт не так, вы ещё не знаете, какие возможности откроются совсем скоро. Если вы чувствуете, что не справляетесь с тревогой или депрессией, обратитесь к психологу. Это не слабость, это забота о себе. Вы имеете право на помощь, - пояснил психолог. - Помните: один экзамен не определяет вашу жизнь. Одна оценка не определяет ваш потенциал. Один провал не означает, что вы не добьетесь своего. У вас впереди целая жизнь. И она только начинается. Выше нос и только вперед!
Галина СЕРГЕЕВА