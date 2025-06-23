AI Journey на ПМЭФ-2025: эксперты заглянули в будущее искусственного интеллекта

Сессия AI Journey на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) продемонстрировала, как технологии искусственного интеллекта (AI) трансформируют различные сферы — от образования и бизнеса до транспорта и робототехники. Эксперты Сбера, Института AIRI, Navio и Университета Иннополис обсудили новейшие тренды в AI и машинном обучении, практическое применение AI-технологий и концепцию доверенного искусственного интеллекта.

Андрей Кузнецов , к. т. н., директор лаборатории FusionBrain Института AIRI, рассказал о ключевых трендах в мире ИИ: будущем мультимодальных моделей и робототехники, новых возможностях эпохи ризонинга и способностях генеративных моделей понимать физику окружающего мира.

Иван Кузьмин, директор Департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка, подчеркнул значимость мультиагентных систем как важного шага на пути к созданию общего искусственного интеллекта AGI. Благодаря технологиям, которые доступны нам уже сегодня, мы создаем инструменты для человека и помощи ему в жизни, где финансовые, бытовые, образовательные и другие задачи решаются в связке. GenAI помогает нам не только угадывать желания, но и понимать причины выбора, жизненный контекст и динамику изменений.

Павел Савинков, технический директор Navio, рассказал о том, как устроен автономный транспорт, о сценариях его использования и подходах к созданию технологии. Спикер поделился инсайтами о подходе End-To-End к управлению автомобилем на примере VLA-моделей (Vision-Language-Action) и симуляторе – ключевом инструменте для обучения и валидации технологии автономного вождения.

Александр Панов, д. ф.-м. н., директор лаборатории "Когнитивные системы ИИ" Института AIRI, директор Центра когнитивного моделирования Института ИИ МФТИ, завершил сессию выступлением о взаимосвязи рассуждений и планирования в системах воплощенного искусственного интеллекта. Исследователь рассказал про новейшие разработки в области мультимодальных поведенческих моделей, используемых в системах управления робототехническими платформами.

AI Journey — ежегодная международная конференция, которая объединяет ведущих профессионалов в области искусственного интеллекта. Она посвящена современным AI-разработкам, их влиянию на научные достижения, экономическое развитие, общественную жизнь, а также продвижению инновационных технологий среди молодежи. В прошлом году на мероприятии выступило свыше 200 спикеров из разных стран мира, включая Россию, Индию и Китай.

На пути к главной конференции AI Journey Сбер ежегодно организует сессии по искусственному интеллекту в различных городах России и за рубежом. В этом году мероприятия уже состоялись в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге в преддверии ПМЭФ, впереди – Владивосток, Казань и федеральная территория "Сириус". Расписание — на официальном сайте конференции, там же будут доступны и записи выступлений.