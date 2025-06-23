В Сыктывкаре проверили мигрантов: выявлено 30 нарушений
- 23:00 23 июня
- Инесса Богатая
В столице Коми правоохранители провели операцию "Нелегал".
Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по региону проверили трудовую деятельность иностранных граждан.
Отметим, что проверочные мероприятия осуществлялись на стройках, оптово-розничных рынках и в сетевых магазинах региональной столицы.
В результате проверок зафиксировано 30 случаев административных нарушений миграционного законодательства.
Так, среди них: два нарушения, связанные с незаконным осуществлением трудовой деятельности иностранцами, одиннадцать нарушений правил пребывания иностранных граждан в РФ, пять нарушений правил пребывания иностранцев принимающей стороной, семь нарушений, касающихся уклонения иммигрантов от медицинского осмотра, три нарушения правил привлечения иностранной рабочей силы работодателями и два нарушения сроков подачи заявления на патент иностранными гражданами.