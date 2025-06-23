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В Сыктывкаре проверили мигрантов: выявлено 30 нарушений

В Сыктывкаре проверили мигрантов: выявлено 30 нарушенийФото МВД по Коми

В столице Коми правоохранители провели операцию "Нелегал".

Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по региону проверили трудовую деятельность иностранных граждан.

Отметим, что проверочные мероприятия осуществлялись на стройках, оптово-розничных рынках и в сетевых магазинах региональной столицы.

В результате проверок зафиксировано 30 случаев административных нарушений миграционного законодательства.

Так, среди них: два нарушения, связанные с незаконным осуществлением трудовой деятельности иностранцами, одиннадцать нарушений правил пребывания иностранных граждан в РФ, пять нарушений правил пребывания иностранцев принимающей стороной, семь нарушений, касающихся уклонения иммигрантов от медицинского осмотра, три нарушения правил привлечения иностранной рабочей силы работодателями и два нарушения сроков подачи заявления на патент иностранными гражданами.

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