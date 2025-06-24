C 26 июня спокойная жизнь неработающих россиян закончится: Татьяна Голикова о новом указе

В июне 2025 года система пенсионного обеспечения в России претерпит значительные изменения. Вступает в силу обновленный механизм индексации пенсий, направленный на повышение выплат и улучшение финансового положения пожилых граждан страны. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что минимальная прибавка к пенсии составит ориентировочно 1300 рублей. Конкретный размер прибавки будет определяться индивидуально, учитывая трудовой стаж и величину пенсионных накоплений каждого пенсионера, обеспечивая тем самым персонализированный и справедливый подход.

Ключевым нововведением станет возвращение индексации пенсий для работающих пенсионеров. Эта мера, приостановленная в 2016 году, возобновляется по инициативе президента Владимира Путина. Индексация будет проводиться в два этапа: в марте пенсии будут увеличены на уровень инфляции, а в апреле – с учетом роста средней заработной платы по стране. Это изменение затронет значительное количество россиян – около 7,8 миллионов человек, продолжающих трудовую деятельность после выхода на пенсию.