Ни один паразит не выживет - врач назвал продукты, которые чистят организм изнутри
- 00:20 24 июня
- Служба новостей
Многие игнорируют такие симптомы, как постоянная усталость, высыпания на коже, частые ОРВИ и проблемы с пищеварением, не подозревая, что за ними могут скрываться паразиты
Эти "незваные гости" способны годами жить в нашем теле, незаметно отравляя его и нарушая работу органов. Медикаментозное лечение против паразитов необходимо, но не менее важна правильная диета, как для профилактики, так и для поддержки организма. Врач-токсиколог Михаил Кутушов утверждает, что питание играет ключевую роль: одни продукты "подкармливают" паразитов, а другие, наоборот, создают для них неблагоприятную среду.
"Первый шаг – перестать кормить паразитов. Продукты, богатые сахаром и крахмалом, а также еда с длительным сроком хранения, создают идеальные условия для их размножения. Паразиты активно развиваются, пока вы употребляете то, что им нужно. Поэтому, сокращение потребления сахара и обработанных продуктов – это уже значительный вклад в очищение организма", – объясняет Кутушов.
Затем необходимо добавить в рацион продукты, которые паразиты не любят. Это натуральные компоненты с горьким вкусом, содержащие эфирные масла и биологически активные вещества. К ним относятся чеснок, лук, пряности, травы и некоторые виды грибов. Например, свежие или правильно высушенные лисички содержат вещества, губительные для гельминтов. Чеснок эффективен против остриц и лямблий, а тыквенные семечки, благодаря кукурбитину, оказывают парализующее действие на паразитов и способствуют их выведению из организма.
Также полезны кисловатые ягоды, цитрусовые, травы, такие как полынь и пижма, масло черного тмина и чайного дерева. Регулярное употребление этих продуктов создаёт естественную антипаразитарную защиту и повышает устойчивость организма. "Такой подход не заменяет лечение, назначенное врачом, но создает условия, при которых паразитам становится некомфортно выживать. Это ускоряет выздоровление и снижает риск повторного заражения", – подчеркивает Кутушов. Избавьтесь от паразитов естественным путём – скорректируйте своё питание!
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