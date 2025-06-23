Ни один паразит не выживет - врач назвал продукты, которые чистят организм изнутри

Многие игнорируют такие симптомы, как постоянная усталость, высыпания на коже, частые ОРВИ и проблемы с пищеварением, не подозревая, что за ними могут скрываться паразиты

Эти "незваные гости" способны годами жить в нашем теле, незаметно отравляя его и нарушая работу органов. Медикаментозное лечение против паразитов необходимо, но не менее важна правильная диета, как для профилактики, так и для поддержки организма. Врач-токсиколог Михаил Кутушов утверждает, что питание играет ключевую роль: одни продукты "подкармливают" паразитов, а другие, наоборот, создают для них неблагоприятную среду.