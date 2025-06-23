Только 27% жителей Сыктывкара считают ипотеку выгодной: результаты опроса SuperJob
- 20:30 23 июня
- Инесса Богатая
Исследование провел сервис "Суперджоб".
В настоящее время только 27% работающих жителей столицы Коми полагают, что оформление ипотечного кредита является более выгодным вариантом. 35% склоняются к тому, что аренда квартиры имеет больше преимуществ. Остальные 38% не смогли дать однозначный ответ.
Приверженцы ипотечного кредитования утверждают: "Предпочтительнее выплачивать деньги за своё собственное жильё, при условии наличия постоянного и достаточного заработка". Их противники же заявляют: "Процентная ставка слишком высока, чтобы рассматривать приобретение квартиры в ипотеку"; "Ипотека сопряжена с рисками. Сегодня есть работа, но что будет завтра — неизвестно".
Женщины чаще, чем мужчины, выражают мнение о большей выгоде ипотечного кредитования (28% против 26% соответственно). Наибольшее число сторонников ипотеки наблюдается среди опрошенных в возрасте от 35 до 45 лет (28%), в то время как среди более молодых — лишь каждый пятый (19%). Молодое поколение чаще других рекомендует арендовать жильё (41%).
С увеличением уровня дохода растёт предпочтение аренде жилья: её поддерживают 41% сыктывкарцев с зарплатой от 100 тысяч рублей, в то время как сторонников ипотечного кредитования больше среди тех, чей доход не превышает 50 тысяч (35%).