Только 27% жителей Сыктывкара считают ипотеку выгодной: результаты опроса SuperJob

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Исследование провел сервис "Суперджоб". В настоящее время только 27% работающих жителей столицы Коми полагают, что оформление ипотечного кредита является более выгодным вариантом. 35% склоняются к тому, что аренда квартиры имеет больше преимуществ. Остальные 38% не смогли дать однозначный ответ.

Приверженцы ипотечного кредитования утверждают: "Предпочтительнее выплачивать деньги за своё собственное жильё, при условии наличия постоянного и достаточного заработка". Их противники же заявляют: "Процентная ставка слишком высока, чтобы рассматривать приобретение квартиры в ипотеку"; "Ипотека сопряжена с рисками. Сегодня есть работа, но что будет завтра — неизвестно".

Женщины чаще, чем мужчины, выражают мнение о большей выгоде ипотечного кредитования (28% против 26% соответственно). Наибольшее число сторонников ипотеки наблюдается среди опрошенных в возрасте от 35 до 45 лет (28%), в то время как среди более молодых — лишь каждый пятый (19%). Молодое поколение чаще других рекомендует арендовать жильё (41%).