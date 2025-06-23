За что пассажиры поездов не любят 3 и 6 купе при поездке на Юг: хоть в купе, хоть в плацкарте

Сегодня я поделюсь важным секретом, известным опытным путешественникам, который может стать неприятным открытием для новичков.

Август – пик отпусков, и многие отправляются к морю: в Крым, Сочи, Геленджик. Из-за ограничений авиасообщения, всё больше людей выбирают путешествия на поездах дальнего следования. Но в отличие от самолета, у поездок на поезде есть свои особенности, которые стоит учитывать.

Речь пойдет о местах в третьем и шестом купе (или местах с 9 по 12, с 21 по 24, 43, 44, 49 и 50 в плацкарте). Зачастую их не рекомендуют выбирать, но всё не так однозначно. Давайте разберемся, почему.

Дело в том, что окна в этих купе являются аварийными выходами. Они не открываются и не имеют форточек. В вагонах, оборудованных кондиционерами, это не является проблемой. Более того, в таких вагонах форточки могут отсутствовать в принципе – это сделано для герметичности и эффективной работы климатической системы.

Кондиционер эффективно охлаждает вагон только при закрытых окнах. Следовательно, если в вагоне есть кондиционер, не имеет значения, где вы сидите – главное, чтобы он был исправен.

Но есть одно существенное "но"!

Если вы отправляетесь на юг в летнем сезонном поезде, номер которого начинается с:

151–298 (скорый поезд)

451–598 (обычный поезд)

Вагоны в таких составах часто формируются из того, что есть в наличии в депо. Другими словами, вагоны могут быть старыми и без кондиционеров.

В этом случае наличие форточек в окнах становится жизненно важным! Именно они обеспечивают хоть какую-то циркуляцию воздуха. И вот тут третье и шестое купе превращаются в душную, плохо проветриваемую коробку. Другие пассажиры смогут открыть окно и проветрить купе, а вы – нет.

Как определить, есть ли в вагоне кондиционер?

При покупке билета на сайте РЖД или у других билетных операторов ищите значок снежинки. Если он есть, значит, в вагоне установлен кондиционер.

Если такой отметки нет – будьте внимательны! В старом вагоне без кондиционера третье и шестое купе могут превратиться в настоящую пытку, особенно в жаркую погоду.

Какие еще места не стоит выбирать?

Помимо третьего и шестого купе, не рекомендуются:

Первое купе: Расположено рядом с туалетом, что может быть источником шума и неприятных запахов.

Расположено рядом с туалетом, что может быть источником шума и неприятных запахов. Последнее купе: Находится у выхода, что предполагает постоянное движение пассажиров и проводников, посторонние звуки и запахи. Это не лучший вариант для тех, кто ценит тишину и покой.

Если вы едете в вагоне с кондиционером, выбор места не так критичен. Главное – избегать крайних купе. Если же кондиционера нет, выбирайте места с открывающимися окнами. Особенно это важно в летний период.

Перед покупкой билета обязательно обращайте внимание на номер поезда и наличие кондиционера. Это поможет вам избежать дискомфорта во время поездки и сделать ваше путешествие максимально приятным.

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