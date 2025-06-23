Банановую кожуру берегу, как зеницу ока - солю и нарезаю, вот как использую на даче: незаменимый лайфхак для садоводов

Каждый дачный сезон – это поиск эффективных и безопасных решений для подкормки растений и борьбы с вредителями. И часто чудо-средства лежат прямо у нас под ногами, вернее… в мусорном ведре! Речь идет о банановой кожуре, ценном ресурсе, который многие просто выбрасывают. Как утверждает агроном Эльвира Абдуллина, этот "отход" – не только экологичное решение, но и мощный союзник плодородия почвы и защиты сада!

Почему банановая кожура – сокровище для вашего сада?