Жительница Сыктывкара отдала мошенникам 3,4 миллиона рублей, поверив “ФСБ”

Она заявила, что их клиентка, под влиянием злоумышленников, осуществила перевод значительной денежной суммы.

В ходе расследования выяснилось, что пострадавшей оказалась 55-летняя сотрудница бюджетной организации. По словам женщины, ей позвонили якобы из ФСБ и уведомили о готовящемся переводе средств с ее счета для поддержки врагов РФ. С целью предотвращения этой операции, ей предложили временно перевести все сбережения на так называемый "защищенный счет".

Действуя согласно полученным указаниям, местная жительница купила новый телефон с функцией бесконтактной оплаты, установила приложение для перевода денег и выполнила несколько операций. В итоге жительница Сыктывкара перевела мошенникам около 3, 4 миллиона рублей.

Однако самозванные правоохранители не остановились на этом. Впоследствии они вновь связались с женщиной и потребовали дополнительно 500 тысяч рублей, чтобы избежать возбуждения уголовного дела за уже совершенную транзакцию. С этой целью горожанку направили в банк для оформления кредита.

При изучении истории операций по карте клиентки, работница банка обратила внимание на необычные переводы. Она задала несколько разъясняющих вопросов, после чего пришла к выводу, что женщина стала жертвой телефонного мошенничества, и сообщила в полицию.

Следователем по данному инциденту возбуждено уголовное дело, квалифицированное по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".