Раскрыты лучшие маникюры на лето: смотрятся как люксовые и держатся 2+ месяца

Лето 2025 года приветствует перемены в nail-индустрии! На смену ярким краскам и замысловатым дизайнам приходит время сдержанности, естественности и акцента на стойкость покрытия. Откройте для себя четыре ключевых тренда, которые идеально сочетают в себе стиль, элегантность и практичность.

В фаворитах сезона – маникюр в мягких, пастельных розовых тонах. Эти оттенки максимально приближены к естественному цвету ногтевой пластины, что делает их невероятно универсальными. Маникюр в приглушенных розовых тонах подчеркивает аккуратность и ухоженность рук, оставаясь ненавязчивым и подходящим к любому наряду – от строгого делового костюма до воздушного летнего сарафана.

Бордовый цвет по-прежнему остается в тренде в летнем сезоне 2025. Насыщенные и глубокие оттенки бордового придают образу выразительность и респектабельность. Особенно эффектно бордо смотрится в глянцевом исполнении, которое подчеркивает глубину цвета и безупречную текстуру покрытия. Этот выбор для женщин, которые ценят элегантность, уверенность в себе и безупречный стиль. Прекрасно сочетается с аксессуарами и обувью в теплых песочных, коричневых и терракотовых тонах.

3. "Скрытый" френч: изысканность минимализма

Классический французский маникюр предстает в новом облике! Встречайте "скрытый" френч – более деликатный и утонченный, с едва заметными и плавными переходами цвета. Этот вариант придает образу изысканность и утонченность, сохраняя при этом лаконичность линий и строгость формы. Идеальный выбор для тех, кто ищет оригинальные, но при этом сдержанные решения.

4. Сияющий педикюр: деликатное мерцание

Для летнего педикюра 2025 актуальны светлые покрытия с легким, едва уловимым блеском. Такой дизайн прекрасно подходит как для повседневной носки, так и для особых случаев. Светлая гамма и нежное мерцание делают сияющий педикюр универсальным и визуально легким, не перегружая образ.

Летом 2025 на пике популярности – естественность, элегантность и удобство. Следуйте этим трендам, и ваши руки и ноги будут выглядеть безупречно!

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