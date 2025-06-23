Новая опасность по телефону: выяснилось, зачем звонят с незнакомых номеров и молчат

Фото из архива "ПроГорода"

Пропущенный звонок с неизвестного номера – такая ситуация знакома каждому. Однако за этим, казалось бы, безобидным уведомлением может скрываться хитрая схема мошенников. Россиян призывают к бдительности и советуют не торопиться перезванивать, чтобы не потерять деньги или не стать жертвой навязчивой рекламы. Какие опасности подстерегают при перезвоне на незнакомый номер?

Рекламный спам. Перезвонив, вы можете нарваться на длинное рекламное сообщение, записанное автоматическим голосом. В итоге – потраченное время и испорченное настроение. Платное ожидание. Еще более коварная схема: вам отвечают фразой: "Здравствуйте! Все разговоры записываются в целях безопасности. Ожидайте ответа оператора…". Официальный тон и ожидание на линии создают иллюзию звонка в серьезную организацию. Но на самом деле, каждая секунда ожидания списывает деньги с вашего счета! Мошенники намеренно затягивают время "соединения с оператором", и за несколько минут вы можете потерять значительную сумму. Мошенники пользуются страхом людей пропустить важный звонок (из банка, от врача или родственников). Кроме того, они научились искусно имитировать официальные организации, вызывая доверие у абонентов.