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Новая опасность по телефону: выяснилось, зачем звонят с незнакомых номеров и молчат

Новая опасность по телефону: выяснилось, зачем звонят с незнакомых номеров и молчатФото из архива "ПроГорода"

Пропущенный звонок с неизвестного номера – такая ситуация знакома каждому. Однако за этим, казалось бы, безобидным уведомлением может скрываться хитрая схема мошенников. Россиян призывают к бдительности и советуют не торопиться перезванивать, чтобы не потерять деньги или не стать жертвой навязчивой рекламы.

Какие опасности подстерегают при перезвоне на незнакомый номер?

  1. Рекламный спам. Перезвонив, вы можете нарваться на длинное рекламное сообщение, записанное автоматическим голосом. В итоге – потраченное время и испорченное настроение.
  2. Платное ожидание. Еще более коварная схема: вам отвечают фразой: "Здравствуйте! Все разговоры записываются в целях безопасности. Ожидайте ответа оператора…". Официальный тон и ожидание на линии создают иллюзию звонка в серьезную организацию. Но на самом деле, каждая секунда ожидания списывает деньги с вашего счета! Мошенники намеренно затягивают время "соединения с оператором", и за несколько минут вы можете потерять значительную сумму.

Мошенники пользуются страхом людей пропустить важный звонок (из банка, от врача или родственников). Кроме того, они научились искусно имитировать официальные организации, вызывая доверие у абонентов.

Как защитить себя от мошенников?

  • Не перезванивайте на незнакомые номера, особенно короткие, состоящие из трех цифр.
  • Прежде чем перезванивать, проверьте номер в поисковой системе или на специальных сайтах-определителях. Часто другие пользователи уже отмечают подозрительные номера как мошеннические.
  • Блокируйте подозрительные номера в настройках своего телефона.
  • Если деньги все же были списаны, немедленно обратитесь к своему оператору связи с заявлением о несанкционированном списании средств. Также можно подать жалобу в Роскомнадзор через портал "Госуслуги".

Будьте бдительны и не дайте мошенникам обмануть вас! Помните, что предосторожность – лучшая защита от финансовых потерь и неприятных ситуаций, сообщает источник.

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