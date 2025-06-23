Новая опасность по телефону: выяснилось, зачем звонят с незнакомых номеров и молчат
- 19:07 23 июня
- Служба новостей
Пропущенный звонок с неизвестного номера – такая ситуация знакома каждому. Однако за этим, казалось бы, безобидным уведомлением может скрываться хитрая схема мошенников. Россиян призывают к бдительности и советуют не торопиться перезванивать, чтобы не потерять деньги или не стать жертвой навязчивой рекламы.
Какие опасности подстерегают при перезвоне на незнакомый номер?
- Рекламный спам. Перезвонив, вы можете нарваться на длинное рекламное сообщение, записанное автоматическим голосом. В итоге – потраченное время и испорченное настроение.
- Платное ожидание. Еще более коварная схема: вам отвечают фразой: "Здравствуйте! Все разговоры записываются в целях безопасности. Ожидайте ответа оператора…". Официальный тон и ожидание на линии создают иллюзию звонка в серьезную организацию. Но на самом деле, каждая секунда ожидания списывает деньги с вашего счета! Мошенники намеренно затягивают время "соединения с оператором", и за несколько минут вы можете потерять значительную сумму.
Мошенники пользуются страхом людей пропустить важный звонок (из банка, от врача или родственников). Кроме того, они научились искусно имитировать официальные организации, вызывая доверие у абонентов.
Как защитить себя от мошенников?
- Не перезванивайте на незнакомые номера, особенно короткие, состоящие из трех цифр.
- Прежде чем перезванивать, проверьте номер в поисковой системе или на специальных сайтах-определителях. Часто другие пользователи уже отмечают подозрительные номера как мошеннические.
- Блокируйте подозрительные номера в настройках своего телефона.
- Если деньги все же были списаны, немедленно обратитесь к своему оператору связи с заявлением о несанкционированном списании средств. Также можно подать жалобу в Роскомнадзор через портал "Госуслуги".
Будьте бдительны и не дайте мошенникам обмануть вас! Помните, что предосторожность – лучшая защита от финансовых потерь и неприятных ситуаций, сообщает источник.
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