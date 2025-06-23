Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Кабачки с картошкой вкуснее мяса: теперь муж просит готовить каждую неделю — записывайте рецепт!

Кабачки с картошкой вкуснее мяса: теперь муж просит готовить каждую неделю — записывайте рецепт!Скриншот из видео — YouTube-канал "Готовим Дома"

Блогер Олеся с канала "Готовим Дома" делится рецептом, который покорил не только ее семью, но и множество подписчиков: запеканка из кабачков и картофеля, которая, по словам автора, "вкуснее мяса"! Рецепт настолько прост, что его можно готовить хоть каждую неделю, радуя близких хрустящей корочкой и нежной начинкой.

Особенность блюда – простота приготовления и доступные ингредиенты. Олеся предлагает натереть овощи, добавить яйцо и специи, а затем запечь все в обычной сковороде или форме. Никаких сложных манипуляций и поиска редких продуктов!

Рецепт от Олеси включает в себя:

  • 2 картофелины
  • ½ кабачка
  • 1 луковицу
  • 1 болгарский перец
  • 1 помидор
  • 150 г сыра
  • 1 яичный белок
  • 2 яичных желтка
  • Специи по вкусу (сушеный чеснок, итальянские травы, соль, черный перец)
  • Оливковое масло

Для соуса потребуется:

  • 2 ст.л. йогурта или сметаны
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ч.л. лимонного сока
  • Соль, перец, зеленый лук

"Этот рецепт – часть нашей серии простых ужинов в духовке, - рассказывает Олеся. - Все в одной форме или сковороде, все из обычных продуктов".

Рецепт вызвал бурную реакцию среди подписчиков. Многие отмечают, что заменили мясные блюда на эту овощную запеканку, а дети с удовольствием едят полезные овощи. Другие делятся своими секретами приготовления и добавляют собственные ингредиенты.

Рецепт от Олеси – отличный пример того, как простые и доступные продукты могут превратиться в вкусное и полезное блюдо, которое придется по вкусу всей семье!

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости