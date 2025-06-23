Кабачки с картошкой вкуснее мяса: теперь муж просит готовить каждую неделю — записывайте рецепт!

Блогер Олеся с канала "Готовим Дома" делится рецептом, который покорил не только ее семью, но и множество подписчиков: запеканка из кабачков и картофеля, которая, по словам автора, "вкуснее мяса"! Рецепт настолько прост, что его можно готовить хоть каждую неделю, радуя близких хрустящей корочкой и нежной начинкой.

Особенность блюда – простота приготовления и доступные ингредиенты. Олеся предлагает натереть овощи, добавить яйцо и специи, а затем запечь все в обычной сковороде или форме. Никаких сложных манипуляций и поиска редких продуктов!