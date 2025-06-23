Кабачки с картошкой вкуснее мяса: теперь муж просит готовить каждую неделю — записывайте рецепт!
- 17:03 23 июня
- Служба новостей
Блогер Олеся с канала "Готовим Дома" делится рецептом, который покорил не только ее семью, но и множество подписчиков: запеканка из кабачков и картофеля, которая, по словам автора, "вкуснее мяса"! Рецепт настолько прост, что его можно готовить хоть каждую неделю, радуя близких хрустящей корочкой и нежной начинкой.
Особенность блюда – простота приготовления и доступные ингредиенты. Олеся предлагает натереть овощи, добавить яйцо и специи, а затем запечь все в обычной сковороде или форме. Никаких сложных манипуляций и поиска редких продуктов!
Рецепт от Олеси включает в себя:
- 2 картофелины
- ½ кабачка
- 1 луковицу
- 1 болгарский перец
- 1 помидор
- 150 г сыра
- 1 яичный белок
- 2 яичных желтка
- Специи по вкусу (сушеный чеснок, итальянские травы, соль, черный перец)
- Оливковое масло
Для соуса потребуется:
- 2 ст.л. йогурта или сметаны
- 1 зубчик чеснока
- 1 ч.л. лимонного сока
- Соль, перец, зеленый лук
"Этот рецепт – часть нашей серии простых ужинов в духовке, - рассказывает Олеся. - Все в одной форме или сковороде, все из обычных продуктов".
Рецепт вызвал бурную реакцию среди подписчиков. Многие отмечают, что заменили мясные блюда на эту овощную запеканку, а дети с удовольствием едят полезные овощи. Другие делятся своими секретами приготовления и добавляют собственные ингредиенты.
Рецепт от Олеси – отличный пример того, как простые и доступные продукты могут превратиться в вкусное и полезное блюдо, которое придется по вкусу всей семье!
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