Не берите даже со скидкой 50% — угробите здоровье и стиралку: Роскачество исследовало 20 марок стиральных порошков на безопасность

Как же понять, какой порошок действительно отстирывает пятна, бережно относится к ткани и не вредит стиральной машинке? Ответ на этот вопрос искали эксперты "Роскачества", проведя масштабное исследование популярных марок стиральных порошков.

В лабораторию попали 20 популярных стиральных порошков из России, Беларуси, Турции и Китая. Эксперты оценивали их по 48 параметрам, включая эффективность стирки, безопасность для кожи, воздействие на стиральную машину и экологичность. В тесте участвовали как известные бренды "Persil", "Ariel", "Tide", так и менее известные марки, такие как Index, Bimax и "Аист".

Ключевые выводы и важные предостережения

Главным открытием стало предупреждение о стиральном порошке Tide, произведенном в Китае. Его категорически не рекомендуют использовать для стирки детской одежды, так как он может вызывать раздражение глаз и плохо справляется с пятнами – масляными, кровяными, чайными и другими. Более того, чрезмерное пенообразование этого порошка может привести к поломке стиральной машины и образованию накипи на нагревательных элементах.

Какие порошки отстирывают лучше всего?

Масляные пятна: лучший результат показал порошок Index.

Кровь: отличные результаты у "Persil", "Аист", Index и Bimax.

Dosia и китайский Tide показали себя менее эффективно в борьбе с данными видами загрязнений. Важно: Все протестированные порошки хорошо отстирывают белковые пятна, а вот масляные загрязнения оказались сложной задачей для большинства средств.

Безопасность превыше всего: на что обратить внимание в составе?

В составе стирального порошка не должно быть хлора и фосфатов. Хлор – это токсичное вещество, вредное для дыхательной системы. Фосфаты негативно влияют на экологию, накапливаются в ткани и могут вызывать аллергические реакции.

Особое внимание следует уделять поверхностно-активным веществам (ПАВ), особенно анионным (А-ПАВ). Они могут вызывать аллергию и раздражение кожи. Чем меньше содержание А-ПАВ, тем безопаснее порошок. По результатам исследования, "Persil" и Dosia оставляют меньше вредных веществ в ткани после стирки, что снижает риск развития аллергических реакций.

Влияние на стиральную машину: пена – враг техники?

Обильное пенообразование – не всегда признак хорошего порошка. Избыток пены может привести к протечкам и поломке стиральной машины. В процессе тестирования высокий уровень пенообразования был отмечен у Tide (Китай), Peros, Bimax, "Миф" и "Лоск", что не соответствует стандартам безопасности.

Кроме того, у ряда порошков ("АВС", "Мара", Sorti и др.) было обнаружено повышенное отложение солей жесткости на нагревательных элементах, что ускоряет износ стиральной машины.

Советы по выбору стирального порошка: инструкция к применению

Выбирайте порошки, не содержащие хлор и фосфаты.

Внимательно изучайте состав: чем меньше анионных ПАВ, тем безопаснее порошок.

Для стирки детских вещей используйте специальные средства с подтвержденной безопасностью. Избегайте порошков с высоким индексом токсичности.

Строго следуйте рекомендациям по дозировке. Избыток порошка приводит к повышенному пенообразованию и может навредить стиральной машине.

Если у вас чувствительная кожа или аллергия, выбирайте порошки с минимальным остаточным содержанием вредных веществ после стирки.

Подведем итоги

Выбор стирального порошка – это ответственный процесс, требующий внимания к деталям. Эффективность стирки, безопасность для здоровья и бережное отношение к вашей стиральной машине – вот три кита, на которых должен основываться ваш выбор. Исследование Роскачества наглядно демонстрирует, что не всегда стоит доверять громкой рекламе. Внимательно изучайте состав, учитывайте особенности вашей кожи и следуйте нашим советам, чтобы сделать правильный выбор и обеспечить чистоту, здоровье и долговечность вашей технике.

Читайте также: