«СЛДК» выставляет на продажу производственную площадку в Сыктывкаре за 700 миллионов рублей
- 01:00 20 апреля
- Анастасия Амелькина
Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат объявил о продаже своей производственной площадки в столице Коми, оцениваемой в 700 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте Avito и привлекло внимание потенциальных инвесторов.
ООО «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат», чьи основные производственные мощности расположены в микрорайоне Лесозавод, выставил на продажу свою производственную площадку. Она расположенна в промышленном кластере по улице 1-й Промышленной в столице региона. Заявленная стоимость объекта составляет 700 миллионов рублей.
Предлагаемая к продаже территория включает в себя собственные железнодорожные пути и подключена ко всем необходимым коммуникациям. На ней расположены двухэтажный административно-бытовой корпус с гаражным боксом, ангары, склад готовой продукции, комплекс сооружений участка подготовки сырья, производственный корпус с оборудованием и насосная станция пожаротушения.
В объявлении указано, что оборудование производственного корпуса может быть модернизировано для производства ДСП. При этом его можно приобрести отдельно от производственных площадей.
Продавец позиционирует объект как «полноценный центр деловой активности, готовый к новым вызовам и возможностям». Об этом пишет БНК.
Согласно открытым данным, «СЛДК» зарегистрирован в Санкт-Петербурге, а его уставной капитал составляет 448,1 миллиона рублей. Компанией в равных долях владеют Максим Бунтов, являющийся также генеральным директором, и Юлия Борисова.