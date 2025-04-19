«СЛДК» выставляет на продажу производственную площадку в Сыктывкаре за 700 миллионов рублей

Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат объявил о продаже своей производственной площадки в столице Коми, оцениваемой в 700 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте Avito и привлекло внимание потенциальных инвесторов.

ООО «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат», чьи основные производственные мощности расположены в микрорайоне Лесозавод, выставил на продажу свою производственную площадку. Она расположенна в промышленном кластере по улице 1-й Промышленной в столице региона. Заявленная стоимость объекта составляет 700 миллионов рублей.