Инвестиции в культуру: как господдержка помогает коми-мастерам

Благодаря субсидии от Минэкономразвития региона творческая мастерская "Зарнипас" смогла модернизировать производство и поднять качество сувенирной продукции с коми-символикой на новый уровень.

Мастерская "Зарнипас", возглавляемая Светланой Бурмистровой, специализируется на создании уникальных сувениров, отражающих культуру и традиции Республики Коми. В 2024 году, получив субсидию от Минэкономразвития региона, предприятие приобрело современное промышленное оборудование. Это позволило не только увеличить производительность на 15%, но и значительно улучшить качество выпускаемой продукции, расширив ассортимент до более чем 100 наименований.