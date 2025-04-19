Инвестиции в культуру: как господдержка помогает коми-мастерам
- 23:20 19 апреля
- Анастасия Амелькина
Благодаря субсидии от Минэкономразвития региона творческая мастерская "Зарнипас" смогла модернизировать производство и поднять качество сувенирной продукции с коми-символикой на новый уровень.
Мастерская "Зарнипас", возглавляемая Светланой Бурмистровой, специализируется на создании уникальных сувениров, отражающих культуру и традиции Республики Коми. В 2024 году, получив субсидию от Минэкономразвития региона, предприятие приобрело современное промышленное оборудование. Это позволило не только увеличить производительность на 15%, но и значительно улучшить качество выпускаемой продукции, расширив ассортимент до более чем 100 наименований.
Новое оборудование открыло возможности для более яркого выражения духовной основы коми-культуры. Теперь на сувенирах можно увидеть изображения достопримечательностей региона, коми национальные орнаменты, вычегодскую, мезенскую и пижемскую росписи, а также мифологических героев. Об это рассказали в Минэкономразвития региона.
Светлана Бурмистрова подчеркнула, что благодаря поддержке министерства значительно увеличились оптовые и розничные продажи изделий, повысилось качество изготовления национальных костюмов и появилась возможность создать новое рабочее место, повысив заработную плату сотрудников и конкурентоспособность предприятия. Она выразила искреннюю благодарность ведомству от лица всего коллектива.