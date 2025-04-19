Ранняя диагностика спасает жизни: в Коми расширяется неонатальный скрининг

В Коми активно внедряется расширенный неонатальный скрининг, позволяющий выявлять редкие генетические заболевания у новорожденных на самых ранних стадиях. Благодаря этому у врачей появляется возможность своевременно начать лечение.

С начала 2025 года более 1300 младенцев в Коми прошли расширенный неонатальный скрининг, и уже выявлено трое новорожденных с редкими заболеваниями. Эта программа, стартовавшая в 2023 году, значительно расширила перечень исследуемых заболеваний – с 5 до 41. Теперь скрининг охватывает наследственные болезни обмена веществ, первичные иммунодефициты и спинальную мышечную атрофию.