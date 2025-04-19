Пасхальная уборка в Сыктывкаре: "Дорожное хозяйство" готовит улицы к празднику

Фото со страницы Владимира Голдина

В преддверии светлого праздника Пасхи работники предприятия «Дорожное хозяйство» развернули масштабную кампанию по очистке городских территорий. Особое внимание уделяется районам, прилегающим к храмам, расположенным на улицах Станционной, Снежной и Береговой, где ожидается массовое скопление верующих для участия в богослужениях.

Согласно утверждённому графику, сегодня проведена тщательная уборка улицы Свободы, где также планируется крестный ход. Работы были сконцентрированы непосредственно в местах проведения пасхальных торжеств, чтобы обеспечить комфорт и безопасность горожан. Это отметил мэр Сыктывкара Владимир Голдин в своих соцсетях.