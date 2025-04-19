Пасхальная уборка в Сыктывкаре: "Дорожное хозяйство" готовит улицы к празднику
- 21:45 19 апреля
- Анастасия Амелькина
В преддверии светлого праздника Пасхи работники предприятия «Дорожное хозяйство» развернули масштабную кампанию по очистке городских территорий.
Особое внимание уделяется районам, прилегающим к храмам, расположенным на улицах Станционной, Снежной и Береговой, где ожидается массовое скопление верующих для участия в богослужениях.
Согласно утверждённому графику, сегодня проведена тщательная уборка улицы Свободы, где также планируется крестный ход. Работы были сконцентрированы непосредственно в местах проведения пасхальных торжеств, чтобы обеспечить комфорт и безопасность горожан. Это отметил мэр Сыктывкара Владимир Голдин в своих соцсетях.
В целом, предприятие «Дорожное хозяйство» ведёт планомерную работу по очистке дорог, тротуаров и общественных пространств по всему городу. За прошедшую неделю была произведена уборка на десятках улиц, включая такие центральные магистрали, как улицы Кирова, Куратова, Ленина, Советская, Коммунистическая и Первомайская. Городские службы стремятся создать праздничную атмосферу и обеспечить чистоту и порядок в преддверии Пасхи.