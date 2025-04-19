Весенний паводок набирает обороты: реки Коми демонстрируют стремительный подъем воды

Фото из архива Pro Города

В Республике Коми зафиксирован интенсивный подъем уровня воды в реках, достигающий 68 сантиметров в сутки. Вскрытие рек Вычегда и Локчим сопровождается редким ледоходом. Республика Коми переживает активную фазу весеннего паводка. По данным Коми ЦГМС, на реках Летка, Луза и Сысола наблюдается стабильный подъем уровня воды с интенсивностью от 3 до 68 сантиметров в сутки. Реки Вычегда и Локчим полностью вскрылись, местами наблюдается чистая вода, а где-то редкий ледоход.

На реке Вашка в районе поселка Важгорт зафиксирована подвижка льда. В бассейнах рек Вычегда и Мезень наблюдается увеличение закраин и промоин, местами лед тает на месте. В Печорском бассейне пока сохраняется ледостав, хотя на отдельных участках уже появились закраины.