Весенний паводок набирает обороты: реки Коми демонстрируют стремительный подъем воды
- 19:00 19 апреля
- Анастасия Амелькина
В Республике Коми зафиксирован интенсивный подъем уровня воды в реках, достигающий 68 сантиметров в сутки. Вскрытие рек Вычегда и Локчим сопровождается редким ледоходом.
Республика Коми переживает активную фазу весеннего паводка. По данным Коми ЦГМС, на реках Летка, Луза и Сысола наблюдается стабильный подъем уровня воды с интенсивностью от 3 до 68 сантиметров в сутки. Реки Вычегда и Локчим полностью вскрылись, местами наблюдается чистая вода, а где-то редкий ледоход.
На реке Вашка в районе поселка Важгорт зафиксирована подвижка льда. В бассейнах рек Вычегда и Мезень наблюдается увеличение закраин и промоин, местами лед тает на месте. В Печорском бассейне пока сохраняется ледостав, хотя на отдельных участках уже появились закраины.
По прогнозам синоптиков, в период с 21 по 24 апреля ожидается вскрытие реки Вашка. На данный момент опасных и неблагоприятных явлений на реках не зафиксировано, однако жителям прибрежных территорий рекомендуется сохранять бдительность и следить за изменениями гидрологической обстановки.