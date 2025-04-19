Сыктывкар станет книжной столицей Севера: город готовится к масштабному книжному фестивалю в рамках "Российской креативной недели"

Власти Коми анонсировали проведение масштабного Северного книжного фестиваля в Сыктывкаре в конце сентября 2025 года. Событие объединит издателей, писателей и читателей со всей страны.

Осенью 2025 года Сыктывкар примет Северный книжный фестиваль, который обещает стать одним из ключевых событий "Российской креативной недели — Север". Об этом сообщил заместитель председателя правительства Коми Сергей Емельянов на аппаратном совещании 7 апреля, подчеркнув значимость форума для развития креативного бизнеса в регионе.

"Для нас это будет хорошим стимулом, так как соберется весь креативный бизнес страны", — отметил Емельянов.

Развивая тему, 18 апреля в своем телеграм-канале вице-премьер рассказал о встрече с Сергеем Степашиным, председателем Императорского православного палестинского общества и Российского книжного союза. По словам Емельянова, стороны договорились о консолидации усилий для поддержки северных издательств, рассматривая книгоиздание как важную часть креативной экономики.