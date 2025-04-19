Сыктывкар станет книжной столицей Севера: город готовится к масштабному книжному фестивалю в рамках "Российской креативной недели"
- 12:45 19 апреля
- Анастасия Амелькина
Власти Коми анонсировали проведение масштабного Северного книжного фестиваля в Сыктывкаре в конце сентября 2025 года. Событие объединит издателей, писателей и читателей со всей страны.
Осенью 2025 года Сыктывкар примет Северный книжный фестиваль, который обещает стать одним из ключевых событий "Российской креативной недели — Север". Об этом сообщил заместитель председателя правительства Коми Сергей Емельянов на аппаратном совещании 7 апреля, подчеркнув значимость форума для развития креативного бизнеса в регионе.
"Для нас это будет хорошим стимулом, так как соберется весь креативный бизнес страны", — отметил Емельянов.
Развивая тему, 18 апреля в своем телеграм-канале вице-премьер рассказал о встрече с Сергеем Степашиным, председателем Императорского православного палестинского общества и Российского книжного союза. По словам Емельянова, стороны договорились о консолидации усилий для поддержки северных издательств, рассматривая книгоиздание как важную часть креативной экономики.
"Проведем также в конце сентября в Сыктывкаре Северный книжный фестиваль, который, надеюсь, станет важным событием для всех книжников нашей страны!" — пишет Емельянов в своём телеграм-канале.
Помимо книжной тематики, на встрече обсуждались вопросы восстановления деревянных храмов и организация масштабной выставки северной иконописи, что подчеркивает комплексный подход к развитию культуры и духовного наследия региона.