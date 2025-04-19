В двух районах Коми объявлено штормовое предупреждение

Коми находится в ожидании сильного шторма, который, по прогнозам синоптиков, обрушится на Усть-Цилемский и Усинский районы 19 апреля. МЧС предупреждает о возможных разрушениях и призывает жителей к максимальной бдительности и соблюдению мер безопасности.

Жители республики, особенно те, кто проживает в Усть-Цилемском и Усинском районах, должны быть готовы к ухудшению погодных условий. ЦГМС региона прогнозирует сильный северо-западный ветер с порывами, достигающими 25 метров в секунду. Этот шторм может представлять серьезную опасность для населения и инфраструктуры.