В двух районах Коми объявлено штормовое предупреждение
- 11:45 19 апреля
- Анастасия Амелькина
Коми находится в ожидании сильного шторма, который, по прогнозам синоптиков, обрушится на Усть-Цилемский и Усинский районы 19 апреля. МЧС предупреждает о возможных разрушениях и призывает жителей к максимальной бдительности и соблюдению мер безопасности.
Жители республики, особенно те, кто проживает в Усть-Цилемском и Усинском районах, должны быть готовы к ухудшению погодных условий. ЦГМС региона прогнозирует сильный северо-западный ветер с порывами, достигающими 25 метров в секунду. Этот шторм может представлять серьезную опасность для населения и инфраструктуры.
Главное управление МЧС по Коми выпустило экстренное предупреждение, в котором настоятельно рекомендует жителям соблюдать повышенные меры безопасности. В частности, следует избегать нахождения на улице, особенно вблизи потенциально опасных объектов, таких как рекламные щиты, старые здания и линии электропередач.
Владельцам частных домов рекомендуется проверить надежность кровли и укрепить слабо закрепленные конструкции. Также необходимо убрать с балконов и дворов предметы, которые могут быть сорваны ветром и причинить ущерб. Автомобили следует парковать в безопасных местах, вдали от деревьев и рекламных щитов.
Особое внимание следует уделить безопасности детей и пожилых людей. Не оставляйте их без присмотра и убедитесь, что они знают, как действовать в случае чрезвычайной ситуации. Напомните им о необходимости избегать открытых пространств и укрываться в безопасном месте во время сильного ветра.
При возникновении любых признаков опасности, таких как обрыв линий электропередач, падение деревьев или повреждение зданий, немедленно сообщите об этом в службу спасения. Помните, что своевременное обращение за помощью может спасти жизни. Телефоны экстренных служб: 01, 101 или 112. Телефон доверия главного управления МЧС по Коми: 8 (8212) 29-99-99.