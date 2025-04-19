Не убедившись в безопасности маневра, водитель Toyota спровоцировал ДТП в Сыктывкаре
- 10:45 19 апреля
- Анастасия Амелькина
По информации, предоставленной управлением Госавтоинспекции по Республике Коми, в Сыктывкаре 17 апреля около 15:07 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двое молодых людей.
Согласно предварительным данным, мужчина 1970 года рождения, управляя автомобилем Toyota Hilux, двигался по улице Лесопарковой. При выполнении маневра поворота налево напротив дома №8 водитель Toyota, по всей видимости, не убедился в безопасности своего действия и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21099», который двигался во встречном направлении со стороны села Выльгорт в направление Ручейной улицы.
В результате ДТП пострадал водитель «ВАЗа», молодой человек 2005 года рождения. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, тупую травму шеи, а также подозревают сотрясение головного мозга. Пассажир отечественного авто, молодой человек 2008 года рождения, также получил травмы. Врачи подозревают у него перелом правой кисти. К счастью, оба пострадавших не были госпитализированы, им оказана необходимая медицинская помощь на месте.
Как стало известно, водитель Toyota имеет внушительный стаж вождения: он управляет транспортными средствами с 2002 года. Однако, за это время он 13 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движени. Данный факт, безусловно, будет учтен при дальнейшем разбирательстве обстоятельств произошедшего ДТП.