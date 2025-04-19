Апрельская погода в Коми готовит сюрпризы: от весеннего тепла до арктических метелей

Фото из архива Pro Города

В Республике Коми 19 и 20 апреля ожидается резкая смена погодных условий: от по-летнему теплых +20°C на юге до арктического холода и метелей на севере. Жителям региона стоит быть готовыми к капризам весны и соблюдать осторожность. В субботу в республике будет облачно с прояснениями, небольшие и местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Также жителей Коми ждет гололедица.

Ветер будет южный с переходом на северо-западный, 8-13 м/с, с порывами до 21 метра в секунду в северных районах и до 24 м/с на крайнем севере.

Температура ночью прогнозируется от -3°C до +2°C, на юго-западе до +7°C, в Интинском районе до -10°C. Днем на юге до +20°C, в центральных районах +8…+13°C, на севере +4…+9°C. Сообщает ЦГМС Коми.