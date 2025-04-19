Апрельская погода в Коми готовит сюрпризы: от весеннего тепла до арктических метелей
- 06:30 19 апреля
- Анастасия Амелькина
В Республике Коми 19 и 20 апреля ожидается резкая смена погодных условий: от по-летнему теплых +20°C на юге до арктического холода и метелей на севере. Жителям региона стоит быть готовыми к капризам весны и соблюдать осторожность.
В субботу в республике будет облачно с прояснениями, небольшие и местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Также жителей Коми ждет гололедица.
Ветер будет южный с переходом на северо-западный, 8-13 м/с, с порывами до 21 метра в секунду в северных районах и до 24 м/с на крайнем севере.
Температура ночью прогнозируется от -3°C до +2°C, на юго-западе до +7°C, в Интинском районе до -10°C. Днем на юге до +20°C, в центральных районах +8…+13°C, на севере +4…+9°C. Сообщает ЦГМС Коми.
Особое внимание стоит уделить Воркутинскому району, где ожидается сильный снег, метель и усиление ветра до 27 м/с. Температура ночью -12…-17°C, днем -1…-6°C.
Переменная облачность ожидается в Сыктывкаре, ночь пройдёт без осадков, днем будет небольшой дождь. Ветер западный, 3-8 м/с ночью и 7-12 м/с днем. Температура в темное время суток упадет до +4…+6°C, днем ожидается +15…+17°C.
20 апреля в регионе будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На крайнем северо-востоке выпадет сильный снег и пройдет метель. Ветер северной четверти, 7-12 м/с, с порывами до 22 м/с в отдельных северных районах.
Столбик термометра в ночное время опустится до -2…-7°C, днем немного потеплеет - до -2…+3°C. На крайнем юге ночью жителей ожидает 0…+5°C, днем +4…+9°C. На крайнем северо-востоке ночью и днем -5…-10°C.
Рекомендации:
- Водителям следует быть особенно внимательными на дорогах из-за гололедицы и ухудшения видимости.
- Жителям северных районов рекомендуется воздержаться от дальних поездок из-за сильного снега и метели.
- Несмотря на колебания температуры, одевайтесь по погоде, чтобы избежать переохлаждения.