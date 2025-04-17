“У вас есть много захватывающих историй”: продюсер якутских фильмов рассказал о возможности съемки картины в Коми

Семен Аманатов поделился мнением о феномене национального кино и сложностях производства.

18 и 19 апреля в столице Коми пройдут показы авторских фильмов в рамках Эхо VIII Международного кинофестиваля “Арктик опен”. Жители и гости столицы Сыктывкара смогут посмотреть не только документальное и художественное кино, но и стать участником творческих встреч с режиссерами и актерами.

Одним из таких гостей фестиваля станет якутский продюсер семейной драмы “Там, где танцуют стерхи” (16+) Семен Аманатов. Перед приездом в Сыктывкар он поведал журналистам свое видение кино и рассказал, планирует ли он продюсировать фильм из Коми. Семен Аманатов закончил кинооператорский факультет во ВГИКе. После учебы он снял более 20-ти фильмов. В основном это стали якутские картины.

Какие особенности есть у якутского кино?

“Одна важная составляющая – это то, что есть связь автора с нашей публикой, которая хочет смотреть кино про себя. За 20 лет у нас появился зритель, очень чуткий и требовательный, который интересуется новинками, переживает, иногда критикует, но всегда поддерживает рублем и ходит в кино. За прошлый год дополнительно к существующим 80-ти, открылись около 40 малых кинозалов в поселках и отдаленных районах республики Саха”, – рассказывает продюсер.

В чем феномен «якутского кино»?