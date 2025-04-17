“У вас есть много захватывающих историй”: продюсер якутских фильмов рассказал о возможности съемки картины в Коми
- 16:00 17 апреля
- Олег Помидоров
Семен Аманатов поделился мнением о феномене национального кино и сложностях производства.
18 и 19 апреля в столице Коми пройдут показы авторских фильмов в рамках Эхо VIII Международного кинофестиваля “Арктик опен”. Жители и гости столицы Сыктывкара смогут посмотреть не только документальное и художественное кино, но и стать участником творческих встреч с режиссерами и актерами.
Одним из таких гостей фестиваля станет якутский продюсер семейной драмы “Там, где танцуют стерхи” (16+) Семен Аманатов. Перед приездом в Сыктывкар он поведал журналистам свое видение кино и рассказал, планирует ли он продюсировать фильм из Коми. Семен Аманатов закончил кинооператорский факультет во ВГИКе. После учебы он снял более 20-ти фильмов. В основном это стали якутские картины.
Какие особенности есть у якутского кино?
“Одна важная составляющая – это то, что есть связь автора с нашей публикой, которая хочет смотреть кино про себя. За 20 лет у нас появился зритель, очень чуткий и требовательный, который интересуется новинками, переживает, иногда критикует, но всегда поддерживает рублем и ходит в кино. За прошлый год дополнительно к существующим 80-ти, открылись около 40 малых кинозалов в поселках и отдаленных районах республики Саха”, – рассказывает продюсер.
В чем феномен «якутского кино»?
“Нам, производителям, сложно об этом говорить, это скорее оценка киноведов и критиков. Для нас важно снимать то, что волнует на данный момент. Путь развития якутского кинематографа и наших киношников может послужить примером для других регионов, например для Республики Коми. Наш кинематограф только начал свой определенный путь развития. Если 10-15 лет назад мы снимали буквально на коленке, на чистом энтузиазме, то сейчас на нас обратили внимание многие институты и существуют определенные меры поддержки”, – добавляет Семен Аманатов.
Как о фильмах из Коми могут заговорить на федеральном уровне?
“Необходимы региональные меры поддержки кинопроизводства в виде грантов и субсидий. Помимо этого важно развитие местных кадров и материально-техническая база. Нужно накапливать опыт, и надо, во что бы то ни стало много снимать”, – делится продюсер.
Если вас пригласят продюсировать фильм из Коми, вы согласитесь?
“Конечно, я с радостью рассмотрю варианты создания возможных кинопроектов. Уверен, у вашего региона много захватывающих историй, основанных как на художественной литературе, так и основанные на реальных событиях”, — рассказывает Семен Аманатов.
Какое будущее есть у региональных фильмов?
“У каждого региона есть будущее для производства кино. Однако нужно создавать условия для этого. Это касается не только авторов, но и зрителей. Из Коми, к сожалению, я ни с кем не знаком. Из Перми, например знаю, есть талантливые специалисты в кино, с которыми работали вместе”, – подытожил продюсер якутских фильмов.