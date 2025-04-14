В Сыктывкаре 14 апреля временно закроют движение транспорта по понтонному мосту в Заречье

Это связано со сложной ситуацией на реке.

Ограничение для автомобилей вступает в силу сегодня, начиная с 16:30. Пешеходное движение пока что будет сохранено.

Администрация обращается к горожанам с просьбой принять во внимание данную информацию и заранее позаботиться о вывозе личного транспорта, а также создать необходимые запасы продуктов питания и товаров повседневного спроса.