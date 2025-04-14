В Сыктывкаре 14 апреля временно закроют движение транспорта по понтонному мосту в Заречье
- 15:45 14 апреля
- Инесса Богатая
Это связано со сложной ситуацией на реке.
Ограничение для автомобилей вступает в силу сегодня, начиная с 16:30. Пешеходное движение пока что будет сохранено.
Администрация обращается к горожанам с просьбой принять во внимание данную информацию и заранее позаботиться о вывозе личного транспорта, а также создать необходимые запасы продуктов питания и товаров повседневного спроса.
"Сообщаем также, что после демонтажа плавучего моста на участке между гостиницей "Югор" и местечком Заречье" пассажирские перевозки по реке будут осуществляться теплоходом "Орбита" в соответствии с установленным графиком, при условии благоприятной ледовой обстановки", – сообщает "Жилкомсервис".
Напомним, ранее сообщалось, что из-за поломки одного из судов на воздушной подушке жителям Седкыркеща и Трехозерки рекомендуется по возможности оставаться дома. Транспортное сообщение между городом и этими населенными пунктами временно ограничено.