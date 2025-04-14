Жителей сыктывкарских поселков попросили остаться дома

В связи с поломкой одного из судов на воздушной подушке жителям Седкыркеща и Трехозерки рекомендовано по возможности не покидать свои дома. Перевозки между городом и поселками временно ограничены.

По информации администрации Седкыркеща, одна из аэролодок "Кайман-10", предназначенная для транспортировки людей в Сыктывкар и обратно, вышла из строя и не подлежит ремонту. Это повлечет за собой сокращение количества рейсов для пассажиров.