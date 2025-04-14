Жителей сыктывкарских поселков попросили остаться дома
- 11:45 14 апреля
- Инесса Богатая
В связи с поломкой одного из судов на воздушной подушке жителям Седкыркеща и Трехозерки рекомендовано по возможности не покидать свои дома. Перевозки между городом и поселками временно ограничены.
По информации администрации Седкыркеща, одна из аэролодок "Кайман-10", предназначенная для транспортировки людей в Сыктывкар и обратно, вышла из строя и не подлежит ремонту. Это повлечет за собой сокращение количества рейсов для пассажиров.
"Обращаемся ко всем жителям Седкыркеща и Трехозерки с просьбой, по мере возможности, оставаться в своих домах. Администрация Седкыркеща обеспечит выдачу необходимых справок, подтверждающих невозможность передвижения", – сообщает администрация поселка.
Напомним, что с 25 марта автомобильная ледовая переправа в районе Алешино, которой пользовались местные жители, прекратила свое существование. 2 апреля была закрыта и пешеходная переправа.
В период весенней распутицы связь между поселками и городом поддерживается посредством судов на воздушной подушке: "Кайман-10" и "Хивус-10". Эти катера несут круглосуточное дежурство в составе спасательного поста, обеспечивая доставку продуктов питания, оперативных и экстренных служб, а также жителей, нуждающихся в помощи. Часть населения временно проживает в Сыктывкаре, пока сообщение с поселками затруднено. Учащиеся переведены на дистанционное обучение, а некоторые, как и взрослые, временно проживают у родственников в городе.