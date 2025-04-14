Всего 3 ложки сметаны и немного сыра — а на выходе гора вкусных и сочных слоек к чаю: лучше любой пиццы

Ваши близкие оценят их вкус и попросят приготовить еще. Они превосходят по вкусу даже пиццу.

Предлагаем простой и быстрый рецепт аппетитных слоек, которые станут отличной альтернативой традиционным бутербродам на завтрак или послужат питательным перекусом.

Вначале необходимо разморозить слоеное тесто, следя за тем, чтобы оно не стало слишком мягким и сохранило свою структуру. Затем отварите вкрутую 4 яйца, нарежьте их небольшими кубиками. Мелко нарежьте зеленый лук, а сыр натрите на крупной терке.

В отдельной емкости соедините нарезанные яйца, лук и тертый сыр, приправьте солью и перцем, добавьте сметану и тщательно перемешайте. Начинка для слоек готова. Раскатайте слоеное тесто в одном направлении, чтобы сохранить слоистую структуру. Разрежьте тесто на квадраты желаемого размера и аккуратно разложите их на противне, предварительно покрытом пергаментной бумагой.

В центр каждого квадрата выложите по одной столовой ложке приготовленной начинки, оставив края свободными – они поднимутся в процессе выпекания. В отдельной миске слегка взбейте оставшееся яйцо и смажьте им края теста. Выпекайте слойки в разогретой до 190 градусов духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета, передает krasnoyarskmedia.ru.

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