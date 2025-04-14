Всего 3 ложки сметаны и немного сыра — а на выходе гора вкусных и сочных слоек к чаю: лучше любой пиццы
- 14:05 14 апреля
- Инга Межевикина
Предлагаем простой и быстрый рецепт аппетитных слоек, которые станут отличной альтернативой традиционным бутербродам на завтрак или послужат питательным перекусом.
Ваши близкие оценят их вкус и попросят приготовить еще. Они превосходят по вкусу даже пиццу.
Для создания этих сочных слоек вам понадобятся:
- 500 г дрожжевого слоеного теста;
- 100 г твердого сыра;
- 3 ст. л. сметаны;
- 5 яиц;
- 1 пучок зеленого лука;
- соль и перец по вкусу.
Вначале необходимо разморозить слоеное тесто, следя за тем, чтобы оно не стало слишком мягким и сохранило свою структуру. Затем отварите вкрутую 4 яйца, нарежьте их небольшими кубиками. Мелко нарежьте зеленый лук, а сыр натрите на крупной терке.
В отдельной емкости соедините нарезанные яйца, лук и тертый сыр, приправьте солью и перцем, добавьте сметану и тщательно перемешайте. Начинка для слоек готова. Раскатайте слоеное тесто в одном направлении, чтобы сохранить слоистую структуру. Разрежьте тесто на квадраты желаемого размера и аккуратно разложите их на противне, предварительно покрытом пергаментной бумагой.
В центр каждого квадрата выложите по одной столовой ложке приготовленной начинки, оставив края свободными – они поднимутся в процессе выпекания. В отдельной миске слегка взбейте оставшееся яйцо и смажьте им края теста. Выпекайте слойки в разогретой до 190 градусов духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета, передает krasnoyarskmedia.ru.
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