В Сыктывкаре на эжвинской трассе в ДТП пострадала пассажирка такси
- 13:00 13 февраля
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре на дороге, ведущей в Эжву, в результате ДТП травмы получила пассажирка такси. Ей оказана медицинская помощь.
13 февраля утром на трассе Сыктывкар — Эжва в районе Нижнего Чова произошло дорожное происшествие, из-за которого пришлось частично перекрыть движение в направлении столицы Республики Коми.
Как сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС, в районе перекрёстка Октябрьского проспекта и Магистральной улицы произошло лобовое столкновение двух легковых машин – Mitsubishi L200 и Lada Granta. В результате ДТП пострадала женщина, ехавшая в такси. Сотрудники скорой медицинской помощи, прибывшие на место аварии, оказали ей необходимую помощь.
Напомним, ранее сообщалось, что в Коми за сутки произошло четыре ДТП с участием большегрузов. Одна из них произошла в Прилузском районе Коми на трассе Чебоксары-Сыктывкар. Водителя одного из машин придавило в результате столкновения собственной кабиной. На место аварии выезжали спасатели.