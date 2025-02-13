В Сыктывкаре на эжвинской трассе в ДТП пострадала пассажирка такси

Фото Северо-Западного РПСО

В Сыктывкаре на дороге, ведущей в Эжву, в результате ДТП травмы получила пассажирка такси. Ей оказана медицинская помощь. 13 февраля утром на трассе Сыктывкар — Эжва в районе Нижнего Чова произошло дорожное происшествие, из-за которого пришлось частично перекрыть движение в направлении столицы Республики Коми.

Как сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС, в районе перекрёстка Октябрьского проспекта и Магистральной улицы произошло лобовое столкновение двух легковых машин – Mitsubishi L200 и Lada Granta. В результате ДТП пострадала женщина, ехавшая в такси. Сотрудники скорой медицинской помощи, прибывшие на место аварии, оказали ей необходимую помощь.