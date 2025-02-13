В Прилузском районе Коми столкнулись две фуры

Фото Прилузский АСАО "СПАС-КОМИ" Комитета ГО и ЧС

Прилузский аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ" в ночь на 13 февраля привлекли к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Сообщение о столкновении двух грузовых автомобилей на 540-м километре автодороги Чебоксары-Сыктывкар, в 75 километрах от села Объячево, поступило в 20 часов 10 минут.

Как передает "Комиинформ", прибывшие на место происшествия спасатели, обнаружили водителя одной из фур в крайне тяжёлом состоянии — его ноги были сильно зажаты деформированным металлом.

Сотрудникам "СПАС-КОМИ" потребовалось около часа напряжённой работы с применением гидравлического инструмента, чтобы освободить пострадавшего из искорёженного автомобиля.

Как стало известно из сводки ГИБДД по Коми, водитель автомобиля марки "Джак", двигаясь по трассе, не соблюдал безопасную дистанцию до ехавшего впереди грузовика "Ситрак" с полуприцепом "KRONE", что привело к столкновению.

В результате аварии водитель автомобиля "Джак", мужчина 1992 года рождения, получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.