В Коми нашли нарушения в "Жизни"

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В Республике Коми Контрольно-счётная палата провела аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных Центру социального обслуживания населения "Жизнь". Об этом сообщает "БНК". Проверка направлена на оценку системы социального обслуживания населения, особенно уязвимых категорий граждан — пожилых людей и инвалидов.

КСП проверила использование бюджетных средств, выделенных АНО "Центр социального обслуживания населения "Жизнь" в декабре 2024 года, передает "БНК".

За 2023 год и 9 месяцев 2024 года центр получил из республиканского бюджета 79,1 млн рублей, из которых 78,5 млн рублей — в виде субсидии на оказание социальных услуг на дому и 667,4 тыс. рублей — как целевой грант.

В ходе проверки выявили нарушения и недостатки, связанные с порядком предоставления и расходования субсидий.

Объявления о конкурсах на получение субсидий и грантов, размещенные на официальных сайтах региональных министерств, не содержали всей необходимой информации.

В соглашении о предоставлении субсидии между Министерством труда и центром содержалось условие, не соответствующее статусу некоммерческой организации, а именно положение о расходовании средств, полученных от платных услуг.

Минтруд допустил нарушение порядка определения размера субсидии на 2024 год, что привело к её завышению на 3,5 млн рублей. На момент проверки центр неправомерно удерживал почти 2,2 млн рублей.

При предоставлении гранта Министерство экономического развития не обеспечило включение в соглашение обязательных условий о согласии на проведение проверок и о возможности изменения или расторжения соглашения в случае сокращения финансирования.

Аналогичные недостатки обнаружили и в договорах центра с поставщиками услуг — в них отсутствовали положения о согласии на проведение проверок.

Центр также допустил нецелевое использование 532,9 тыс. рублей, потратив их за счет остатка субсидии 2023 года без согласования с Министерством труда.

По результатам проверки Контрольно-счётная палата рекомендовала центру и Министерству труда принять меры по возврату излишне перечисленных средств.