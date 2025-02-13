Замешиваем за 5 минут и подаем ароматный яблочный пирог: съедается до того, как успеет остыть — прекраснее шарлотки

Этот яблочный пирог - настоящая находка для тех, кто ценит вкусную выпечку, но не хочет тратить много времени на готовку! Подготовка ингредиентов займет не больше пяти минут, а результат превзойдет все ожидания. Нежное, ароматное тесто и сочная яблочная начинка сделают этот пирог звездой вашего стола. Будьте уверены, он исчезнет в мгновение ока!

Ингредиенты: