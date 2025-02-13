Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Замешиваем за 5 минут и подаем ароматный яблочный пирог: съедается до того, как успеет остыть — прекраснее шарлотки

Замешиваем за 5 минут и подаем ароматный яблочный пирог: съедается до того, как успеет остыть — прекраснее шарлоткиСоздано в Шедевруме

Этот яблочный пирог - настоящая находка для тех, кто ценит вкусную выпечку, но не хочет тратить много времени на готовку! Подготовка ингредиентов займет не больше пяти минут, а результат превзойдет все ожидания. Нежное, ароматное тесто и сочная яблочная начинка сделают этот пирог звездой вашего стола. Будьте уверены, он исчезнет в мгновение ока!

Ингредиенты:

  • Яйца - 2 шт.
  • Сахар - 100 г (можно использовать коричневый сахар для более карамельного вкуса)
  • Молоко - 100 мл (можно заменить кефиром или йогуртом для более пышного теста)
  • Пшеничная мука - 200 г (рекомендуется просеять для легкости)
  • Разрыхлитель - 10 г
  • Яблоки - 4 шт. (лучше выбирать кисло-сладкие сорта, например, антоновку или симиренко)
  • Корица - по вкусу
  • Сахар - для посыпки яблок (можно смешать с корицей)
  • Сливочное масло - для смазывания формы
  • Сахарная пудра - для украшения готового пирога (по желанию)

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Это важно сделать заранее, чтобы пирог сразу попал в нужную температуру.
  2. Подготовьте яблоки: Вымойте яблоки, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Сбрызните лимонным соком, чтобы они не потемнели.
  3. Подготовьте форму для выпечки: Смажьте форму для выпечки сливочным маслом, чтобы пирог не прилип. Можно также присыпать форму мукой или манкой.
  4. Выложите яблоки в форму: Красиво разложите дольки яблок в форме, посыпав их сахаром, смешанным с корицей.
  5. Приготовьте тесто: В миске взбейте яйца с сахаром до получения пышной светлой массы.
  6. Добавьте молоко: Влейте молоко к яичной смеси и еще раз взбейте.
  7. Всыпьте муку с разрыхлителем: Постепенно добавьте просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, аккуратно перемешивая тесто до однородности, чтобы не образовались комки.
  8. Вылейте тесто на яблоки: Аккуратно вылейте тесто на яблоки, равномерно распределяя его по всей поверхности.
  9. Выпекайте пирог: Выпекайте пирог в разогретой духовке около 20-25 минут, или до золотистого цвета и сухой зубочистки, вставленной в центр пирога.
  10. Украсьте пирог: Готовый пирог немного остудите, затем переверните на блюдо и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Для более насыщенного вкуса можно добавить в тесто щепотку ванильного сахара или немного тертой лимонной цедры.
  • Вместо яблок можно использовать другие фрукты, например, груши, сливы или персики.
  • Подавайте пирог теплым, с шариком ванильного мороженого или ложкой взбитых сливок.

Приятного аппетита! Этот простой, но невероятно вкусный пирог станет вашим любимым десертом.

...

  • 0

Популярное

Последние новости