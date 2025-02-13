Замешиваем за 5 минут и подаем ароматный яблочный пирог: съедается до того, как успеет остыть — прекраснее шарлотки
- 13:30 13 февраля
- 16+
- Ekaterina_lynx
Этот яблочный пирог - настоящая находка для тех, кто ценит вкусную выпечку, но не хочет тратить много времени на готовку! Подготовка ингредиентов займет не больше пяти минут, а результат превзойдет все ожидания. Нежное, ароматное тесто и сочная яблочная начинка сделают этот пирог звездой вашего стола. Будьте уверены, он исчезнет в мгновение ока!
Ингредиенты:
- Яйца - 2 шт.
- Сахар - 100 г (можно использовать коричневый сахар для более карамельного вкуса)
- Молоко - 100 мл (можно заменить кефиром или йогуртом для более пышного теста)
- Пшеничная мука - 200 г (рекомендуется просеять для легкости)
- Разрыхлитель - 10 г
- Яблоки - 4 шт. (лучше выбирать кисло-сладкие сорта, например, антоновку или симиренко)
- Корица - по вкусу
- Сахар - для посыпки яблок (можно смешать с корицей)
- Сливочное масло - для смазывания формы
- Сахарная пудра - для украшения готового пирога (по желанию)
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Это важно сделать заранее, чтобы пирог сразу попал в нужную температуру.
- Подготовьте яблоки: Вымойте яблоки, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Сбрызните лимонным соком, чтобы они не потемнели.
- Подготовьте форму для выпечки: Смажьте форму для выпечки сливочным маслом, чтобы пирог не прилип. Можно также присыпать форму мукой или манкой.
- Выложите яблоки в форму: Красиво разложите дольки яблок в форме, посыпав их сахаром, смешанным с корицей.
- Приготовьте тесто: В миске взбейте яйца с сахаром до получения пышной светлой массы.
- Добавьте молоко: Влейте молоко к яичной смеси и еще раз взбейте.
- Всыпьте муку с разрыхлителем: Постепенно добавьте просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, аккуратно перемешивая тесто до однородности, чтобы не образовались комки.
- Вылейте тесто на яблоки: Аккуратно вылейте тесто на яблоки, равномерно распределяя его по всей поверхности.
- Выпекайте пирог: Выпекайте пирог в разогретой духовке около 20-25 минут, или до золотистого цвета и сухой зубочистки, вставленной в центр пирога.
- Украсьте пирог: Готовый пирог немного остудите, затем переверните на блюдо и посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
- Для более насыщенного вкуса можно добавить в тесто щепотку ванильного сахара или немного тертой лимонной цедры.
- Вместо яблок можно использовать другие фрукты, например, груши, сливы или персики.
- Подавайте пирог теплым, с шариком ванильного мороженого или ложкой взбитых сливок.
Приятного аппетита! Этот простой, но невероятно вкусный пирог станет вашим любимым десертом.