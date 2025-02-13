В Коми вахтовик вложил в "биржевые фонды" два миллиона рублей

Фото из архива

В полицию Сыктывкара обратился 50-летний мужчина с заявлением о мошенничестве. Горожанин пытался заработать на биржах. По словам заявителя, в одном из мессенджеров он получил сообщение от неизвестного, представившегося финансовым аналитиком и предложившего сотрудничество. Аферист убеждал, что ищет новых партнёров для прибыльной торговли на бирже, и подробно рассказал о своей схеме работы. Заинтересовавшись, вахтовик согласился на совместную деятельность.

Псевдоэксперт настойчиво рекомендовал вложить как можно больше денег, обещая высокий процент прибыли. В итоге житель Сыктывкара оформил несколько кредитов в разных банках на сумму более двух миллионов рублей. Затем, следуя инструкциям афериста, перевёл деньги на указанные счета. Однако при попытке вывести "заработанные" выяснилось, что личный кабинет на платформе обнулён, а банковская карта не пополнена.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ, часть 4.