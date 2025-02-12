Жители Коми в 2024 году меньше тратили на здоровье, транспорт и интернет

Фото из архива

В течение прошлого года жители Республики Коми направили на оплату различных услуг в общей сложности 66 миллиардов рублей. Такие данные приводит Комистат. По данным ведомства, расходы населения на услуги, скорректированные на уровень инфляции, сократились на 3%. Отметим, что в 2023 году население региона потратило 63,3 миллиарда рублей.

Статистика свидетельствует о заметных изменениях в структуре потребительских расходов. Наибольший рост отмечен в сфере гостиничных услуг, где затраты населения увеличились на 10%, достигнув 770 миллионов рублей. Однако этот рост не отразился на доходах туроператоров: расходы на турагентства остались на прежнем уровне (2, 4 млрд рублей).

Второе место по динамике роста занимают услуги в сфере физической культуры и спорта. Жители региона потратили на эти цели 930 миллионов рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. При этом расходы непосредственно на фитнес-центры и спортивные клубы снизились на 2% (до 364 млн рублей).

Третье место по увеличению расходов (на 4%) разделили бытовые и юридические услуги. Объём затрат в первом случае составил около 8, 2 млрд рублей, во втором – 678 млн рублей.

Развитие рынка курьерской доставки способствовало росту расходов на данный вид услуг на 3%, до 70 млн рублей. Однако в целом по группе почтовых и курьерских услуг наблюдается снижение на 14%, а общий объём рынка оценивается в 207 млн рублей.

Основная часть расходов по-прежнему приходится на оплату жилищно-коммунальных услуг. На эти цели жители региона направили 27 миллиардов рублей, что составляет около 30% всех расходов на услуги.

По всем остальным направлениям отмечено снижение потребительской активности: