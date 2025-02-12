Жители Коми стали активнее искать новую работу
- 21:45 12 февраля
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- Инесса Богатая
Жители Коми стали активнее искать работу и чаще откликаться на предлагаемые вакансии. Такую статистику приводит h.h.ru.
По данным платформы за последние 30 дней свыше 17 тысяч соискателей из республики обновили свои резюме и вышли на рынок труда. По сравнению с январём 2024 года, желание жителей региона найти работу (основную или дополнительную) возросло на 29%.
Наибольшую активность проявили специалисты, стремящиеся трудоустроиться в сферах туризма и общепита (+66% по сравнению с прошлым годом), автомобильного бизнеса (+61%) и транспорта (+56%). Также заметно активизировался рабочий персонал (+41%).
“Подобная активизация привела к росту конкуренции на рынке труда. Если в начале года на одну вакансию приходилось около 5 резюме, то сейчас этот показатель достиг 6,5. Это создает благоприятные условия для работодателей, у которых появляется возможность выбора среди большего числа кандидатов. Увеличение конкуренции также наблюдается в таких профессиональных областях, как массмедиа и искусство, управление персоналом, маркетинг и закупки, где предложение рабочей силы превышает спрос”, – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.