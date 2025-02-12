Жители Коми стали активнее искать новую работу

Жители Коми стали активнее искать работу и чаще откликаться на предлагаемые вакансии. Такую статистику приводит h.h.ru.

По данным платформы за последние 30 дней свыше 17 тысяч соискателей из республики обновили свои резюме и вышли на рынок труда. По сравнению с январём 2024 года, желание жителей региона найти работу (основную или дополнительную) возросло на 29%.

Наибольшую активность проявили специалисты, стремящиеся трудоустроиться в сферах туризма и общепита (+66% по сравнению с прошлым годом), автомобильного бизнеса (+61%) и транспорта (+56%). Также заметно активизировался рабочий персонал (+41%).