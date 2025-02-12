Власти Коми планируют нарастить резервный фонд
- 17:30 12 февраля
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- Инесса Богатая
Министерство финансов Республики Коми разработало предложения по изменению бюджетных показателей региона на текущий год, планируя рост как доходов, так и расходов. Об этом сообщает "БНК".
На заседании Государственного совета Коми, запланированном на 20 февраля, обсудят изменения в бюджете на 2025 год. Предполагается, что как доходная, так и расходная части увеличатся на 648,1 миллиона рублей, при этом размер дефицита останется прежним.
Доходы
Согласно пояснительной записке, есть возможность увеличить доходы благодаря поступлениям от процентов, полученных от размещения временно свободных средств на депозитах в банках. Высокие процентные ставки позволили республике заработать 385, 2 миллиона рублей. Кроме того, на сумму 262, 9 миллиона рублей увеличатся остатки на едином казначейском счете.
Расходы
В документе также указано, что 338, 4 миллиона рублей (из них 78, 8 миллиона на выплаты) направят на финансирование поправок в законодательство, касающихся гарантий для государственных должностных лиц Республики. Эти поправки будут вынесены на рассмотрение на заседании 20 февраля. Информации о конкретных выплатах пока нет, так как законопроекты отсутствуют в электронной базе данных Госсовета, передает "БНК".
Дополнительно на реорганизацию газеты "Республика", в рамках которой создается "Коми холдинг" путем объединения районных и республиканских изданий, выделят 4, 9 миллиона рублей.
В Республике Коми, как и в других регионах России, стартует инициатива "Земский работник культуры", которая предполагает выплаты в размере 1 миллиона рублей специалистам, переехавшим на село. В бюджете на эти цели предусмотрено 5 миллионов рублей.
Также решено увеличить резервный фонд правительства Коми на 299, 8 миллиона рублей для покрытия непредвиденных расходов. При утверждении бюджета на текущий год резервные средства республики составили всего 243 миллиона рублей.