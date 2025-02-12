Власти Коми планируют нарастить резервный фонд

Министерство финансов Республики Коми разработало предложения по изменению бюджетных показателей региона на текущий год, планируя рост как доходов, так и расходов. Об этом сообщает "БНК".

На заседании Государственного совета Коми, запланированном на 20 февраля, обсудят изменения в бюджете на 2025 год. Предполагается, что как доходная, так и расходная части увеличатся на 648,1 миллиона рублей, при этом размер дефицита останется прежним.