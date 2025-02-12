Россияне заинтересовались пенсионными деньгами

Желающих повысить пенсионную грамотность стало больше

Россияне стали лучше разбираться в выплате пенсий, выяснил СберНПФ. Сегодня 12% россиян знают, как выплачивают страховую пенсию от государства, а осведомленность о средствах накопительной пенсии немного увеличилась.

В особенностях выплаты страховой пенсии разобрался каждый восьмой участник опроса (12%): 5% понимают, как рассчитать страховую пенсию, а 7% уточняют ее размер на "Госуслугах" или на сайте Социального фонда России. Год назад "разобравшихся" было 8%. Примерно представляют размер страховой пенсии 29% респондентов. Еще 36% не интересуются ею, поскольку планируют жить на сбережения и доход от инвестиций. Вообще ничего не знают о страховой пенсии 23% россиян.

О том, что собой представляют средства накопительной пенсии, знают 6% опрошенных (год назад — 3%). Наилучшие знания по этой теме продемонстрировали жители Ижевска (13%), Уфы (11%), Кемерова и Тольятти (по 10%). Что-то слышали или читали о накопительной пенсии 13% опрошенных. Каждый четвертый (25%) пытался в этом разобраться, но не получилось. 56% не интересуются этим вопросом, не погружались в него или не определились с ответом.