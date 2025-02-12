Россияне заинтересовались пенсионными деньгами
- 10:30 12 февраля
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- astakhovaxenia
Желающих повысить пенсионную грамотность стало больше
Россияне стали лучше разбираться в выплате пенсий, выяснил СберНПФ. Сегодня 12% россиян знают, как выплачивают страховую пенсию от государства, а осведомленность о средствах накопительной пенсии немного увеличилась.
В особенностях выплаты страховой пенсии разобрался каждый восьмой участник опроса (12%): 5% понимают, как рассчитать страховую пенсию, а 7% уточняют ее размер на "Госуслугах" или на сайте Социального фонда России. Год назад "разобравшихся" было 8%. Примерно представляют размер страховой пенсии 29% респондентов. Еще 36% не интересуются ею, поскольку планируют жить на сбережения и доход от инвестиций. Вообще ничего не знают о страховой пенсии 23% россиян.
О том, что собой представляют средства накопительной пенсии, знают 6% опрошенных (год назад — 3%). Наилучшие знания по этой теме продемонстрировали жители Ижевска (13%), Уфы (11%), Кемерова и Тольятти (по 10%). Что-то слышали или читали о накопительной пенсии 13% опрошенных. Каждый четвертый (25%) пытался в этом разобраться, но не получилось. 56% не интересуются этим вопросом, не погружались в него или не определились с ответом.
Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка:
За 2024 год число россиян, которые хотели бы повысить уровень пенсионной грамотности, выросло с 7 до 13%. Мы понимаем, что людям сложно и некогда разбираться со сложной терминологией и многостраничными выписками. Помочь с этим может сервис "Расчет пенсии" в приложении СберБанк Онлайн. В нем можно быстро рассчитать будущую пенсию, найти средства накопительной пенсии, выяснить, сколько их и где они хранятся. В прошлом году 6,5 миллионов пользователей рассчитали в сервисе свою будущую пенсию. Теперь в нем доступен и год фиксации инвестиционного дохода для средств накопительной пенсии. Это будет полезно россиянам, которые сейчас хранят свои средства накопительной пенсии в Социальном фонде России, но хотели бы направить их в программу долгосрочных сбережений. Ведь сначала людям нужно будет перейти с этими деньгами в НПФ, где можно открыть программу. При этом правила переходов между фондами остаются прежними. Сделать быстрый досрочный переход и сохранить заработанный инвестиционный доход можно раз в 5 лет.
Чаще других о желании повысить пенсионную грамотность сообщали респонденты из Астрахани и Пензы (по 18%), Волгограда, Рязани и Саратова (по 17%). Россияне хотят лучше разобраться в пенсиях, чтобы (можно было выбрать несколько вариантов ответа): получить положенные выплаты и льготы (70%), защититься от мошенников (46%), приумножить пенсионные сбережения (46%), избежать финансовых потерь (17%), получать пенсию из разных источников (11%), направить средства накопительной пенсии на создание своего дела (1,5%).
Исследование проводилось в декабре 2024 года. Опрос прошел в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч человек по репрезентативной выборке.
Страховая пенсия по старости — пожизненная ежемесячная выплата, которую выплачивают человеку по достижении пенсионных оснований. Делится на две части: фиксированную и индивидуальную. Размер фиксированной части ежегодно устанавливает правительство. Индивидуальную часть начисляют на основе индивидуальных пенсионных коэффициентов.
Средства накопительной пенсии — это реальные деньги, которые ежегодно инвестируются и на них начисляется доход. Они есть, например, у тех россиян, которые официально работали с 2002 по 2013 год. Узнать, есть ли у вас средства накопительной пенсии и где они хранятся, можно:
- в СберБанк Онлайн. Просто наберите в поиске "Расчет пенсии";
- на "Госуслугах";
- в МФЦ или СФР.