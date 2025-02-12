Аналитики Домклик: доля льготной ипотеки в общем объеме выдач вновь приблизилась к 80%

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Аналитический центр Домклик Сбербанка рассказал о ключевых событиях на российском рынке ипотеки, которые произошли за последние два месяца — декабрь 2024-го и январь 2025 года. В этой части эксперты описали, как меняется востребованность различных льготных ипотечных программ. Приводятся данные в целом по стране и по регионам, лидирующим по спросу. Оценка востребованности льготных ипотечных программ изменена: теперь рассматривается распределение не количества выдач за месяц, а объема выданных средств. Как и ранее, используются данные о заключенных ипотечных сделках Сбера. При подсчете объема выдач также учитываются транши (последующие выдачи), что объясняет присутствие "Господдержки" на графиках.

Распределение объема выданных ипотечных кредитов по программам в декабре 2024 года и январе 2025 года (топ-10 регионов по объему выдач). Доля выдач по программе "Господдержка" относительно общего объема выдач за месяц показана салатовым, доля "Семейной ипотеки" — зеленым, IT-ипотеки — фиолетовым, "Дальневосточной и Арктической" — голубым, "Региональной" — желтым. Доля выдач по базовым программам (без господдержки) показана серым. Числовые значения долей показаны для случаев, когда значения превышают 1%. Данные отсортированы по суммарной доле льготной ипотеки (обозначена белым у основания столбцов, в скобках — изменение относительно предыдущего месяца).

В январе объемы выдач льготной ипотеки составили 53,1 миллиардов рублей.

Что касается доли льготной ипотеки в общем объеме выдач, то с ноября она плавно повышается: в декабре — до 77% (с 76% в ноябре), в январе — до 78%. Отметим, что параметр заметно подрос в последнем квартале 2024 года на фоне снижения спроса на готовое жилье. Для сравнения: в третьем квартале доля льготной ипотеки составляла 70%.

Семейная ипотека

В январе 2025 года в рамках "Семейной ипотеки" было выдано 42,6 миллиардов рублей. Доля программы в общем объеме выдач в декабре составила 58%, в январе показатель повысился до 63% — новый рекордный уровень.

Поскольку на сегодняшний день "Семейная ипотека" является ключевой программой льготного ипотечного кредитования (около 80% всего объема льготной ипотеки), поведение показателей спроса (объем выдачи и доля) хорошо согласуется с динамикой показателей льготной ипотеки в целом.

В январе по доле "Семейной ипотеки" лидирует Республика Хакасия: на программу пришлось 88% всего объема ипотечных сделок в регионе. Высокий спрос (доля — около 80%) также отмечен в Курганской и Астраханской областях. Эксперты уточнили, что лидерство Республики Хакасия и Курганской области — ожидаемо: оба субъекта подпадают под расширенные условия "Семейной ипотеки".

Другие программы льготного ипотечного кредитования

В конце года спрос на "Арктическую и Дальневосточную ипотеку" незначительно повысился: декабрьский объем выдач по программе составил 13,4 миллиардов рублей, что на 12% больше, чем в ноябре. В январе объем выдач составил 5 миллиардов рублей.

Доля "Дальневосточной и Арктической ипотеки" к концу года увеличилась до 8,9% (с 7% в ноябре). Однако уже в январе значение вернулось на уровень 7%.

По данным января, в лидерах по спросу — Амурская область, Республика Бурятия, Читинская область. Доля программы в общем объеме ипотечных выдач составляет около 75%.