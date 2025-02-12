В Коми стало больше бизнесменов

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В Коми уже второй год наблюдается увеличение количества бизнесменов, которые выбирают различные направления деятельности, включая торговлю, общественное питание, образование, строительство, грузовые перевозки, недвижимость и информационные технологии. Тем не менее общее количество фирм и малых предприятий в регионе продолжает снижаться. По информации Комистата, ссылающегося на данные федеральной налоговой службы, на начало 2024 года в республике зарегистрировано 12 378 юридических лиц, а к началу 2025 года их количество уменьшилось до 12 122, что соответствует снижению на 256 единиц или 2,1%.

Большая часть предприятий сосредоточена в оптовой и розничной торговле, а также в секторе ремонта транспорта, где зарегистрировано 2 219 компаний, что на 67 меньше по сравнению с предыдущим годом. Число организаций, занимающихся сделками с недвижимостью, снизилось на одну единицу до 1 474, а в строительной сфере количество юридических лиц уменьшилось на 32, составив 1 087.

В то же время отмечается увеличение организаций в рыболовстве и рыбоводстве (на 1 единицу), страховании (на 1 единицу), культурной и художественной сферах (на 1 единицу), а также в сфере развлечений и досуга (на 5 единиц).

Количество индивидуальных предпринимателей (ИП) увеличилось на 766 до 18 914, что стало наблюдаться второй год подряд, при этом рост составил 4, 2% в 2024 году.

Наибольшее число ИП также зарегистрировано в торговле: 5 259 занимаются розничной продажей, 539 — оптовой, а 793 — торговлей и ремонтом транспортных средств. В этом сегменте за прошлый год отмечался прирост на 49 предпринимателей.

В сфере грузоперевозок и хранения сейчас зарегистрировано 2 441 ИП, что на 32 больше в сравнении с предыдущим годом. В строительстве их количество возросло до 1 557, что на 165 единиц больше.