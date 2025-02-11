Аналитики Yota: DeepSeek стал самой популярной нейросетью у жителей Коми в январе 2025 года

Фото предоставлено МегаФоном

За последний год жители республики стали больше пользоваться нейросетями: аудитория и мобильный трафик таких сервисов выросли почти в 3 раза по сравнению с прошлым январем. А самым популярным сервисом этого января оказался китайский DeepSeek — он обогнал других как по трафику, так и по числу пользователей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Yota на основе обезличенных данных абонентов. В январе 2025 года пользователям стала доступна новая версия нейросети от китайской компании DeepSeek, которая по ряду параметров опередила конкурентов. Кроме того, разработчик обеспечил бесплатный доступ к услугам своей модели искусственного интеллекта. Это сказалось на популярности сервиса не только в мире, но и в нашей стране. Первыми тестировать новую нейросеть в России начали мужчины (они составили 72% аудиторииDeepSeek в январе), а самой активной возрастной категорией оказались пользователи 26-35 лет (41%).

В январе числоместных посетителей сайта DeepSeek в 1,5 раза превысило показатели Шедеврума, который до этого лидировал по количеству пользователей. Кроме того, в топ-5 лидеров оказались сервисы ChatGPT, GigaChat и FusionBrain. В исследование,однако, не вошли нейросети, интегрированные в другие площадки — например, YandexGPT и Midjourney.

По сравнению с прошлым январем в республике значительно выросло как число пользователей нейросетей, так и трафик, который они тратили на ИИ-сервисы — в 3 раза. Сегодня большую частьместной аудитории нейросетей составляют мужчины (57% от всех пользователей). Однако женщины чуть чаще пользуются картиночными нейросетями — сервисами, которые позволяют генерировать изображения (52%). Основная аудитория нейросетей — люди в возрасте 36-45лет (на них в республикеприходится 30% пользователей), а также 26-35 лет (26%). На третьем месте абоненты 46-55 лет (21%).

Также аналитики исследовали, как нейросетями пользуются в разных городах России. По среднему трафику, который тратится на такие сервисы, лидирует Москва, следом в рейтинге идут Санкт-Петербург, Уфа, Новосибирск и Казань. При этом новым приложением DeepSeek активнее всего начали пользоваться в других регионах: в январе самый высокий средний трафик на него был в Ханты-Мансийске, Элисте, Москве, Туле и Архангельске.

СПРАВКА

Yota — федеральный мобильный оператор. Предоставляет услуги голосовой связи и доступ в интернет в сетях 2G/3G/4G.

Информация МегаФона

В МегаФоне также отмечают увеличившийся интерес жителей Коми к нейросетям. Согласно обезличенным данным оператора, трафик у абонентов республики вырос в 2 раза по сравнению с январем прошлого года. При этом, самым популярным устройством, с помощью которого жители Коми используют нейросети, остается смартфон — на него приходится почти 90% трафика.

Пик интереса у жителей республики приходится на рабочие будни, особенно на вторник и четверг. А в воскресенье интерес к услугам искусственного интеллекта ослабевает и наблюдается падение трафика в 4,3 раза.