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Сыктывкарские мужчины готовы потратить на подарок своей супруге ко Дню Святого Валентина четыре тысячи рублей

Сыктывкарские мужчины готовы потратить на подарок своей супруге ко Дню Святого Валентина четыре тысячи рублей Фото из архива

Сыктывкарцы поделились информацией о своих планах расходов на подарки ко Дню святого Валентина – SuperJob.

В опросе, проведенном сервисом, приняли участие экономически активные жители столицы Республики Коми.

Так, согласно данным исследования, 7% опрошенных жителей собираются сделать подарок своему супругу или супруге, 5% – возлюбленному, а по 1% планируют порадовать детей, близких, друзей и родителей. Наибольшее число участников (78%) заявило, что не собирается никого поздравлять 14 февраля.

Суммы, которые респонденты готовы выделить на подарки, также варьируются. Мужчины в среднем планируют потратить больше, чем женщины: подарок от молодого человека девушке обойдется в около 3900 рублей; наоборот, презент от девушки парню составит около 2600 рублей. Подарок от мужа для жены в среднем будет стоить 4000 рублей, а от жены для мужа – 3100 рублей.

Опрос проводился с 2 по 10 февраля 2025 года.

Напомним, жители и гости Сыктывкара смогут отправить валентинку с высоты десять тысяч метров.

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