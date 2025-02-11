Сыктывкарские мужчины готовы потратить на подарок своей супруге ко Дню Святого Валентина четыре тысячи рублей
- 01:00 12 февраля
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- Инесса Богатая
Сыктывкарцы поделились информацией о своих планах расходов на подарки ко Дню святого Валентина – SuperJob.
В опросе, проведенном сервисом, приняли участие экономически активные жители столицы Республики Коми.
Так, согласно данным исследования, 7% опрошенных жителей собираются сделать подарок своему супругу или супруге, 5% – возлюбленному, а по 1% планируют порадовать детей, близких, друзей и родителей. Наибольшее число участников (78%) заявило, что не собирается никого поздравлять 14 февраля.
Суммы, которые респонденты готовы выделить на подарки, также варьируются. Мужчины в среднем планируют потратить больше, чем женщины: подарок от молодого человека девушке обойдется в около 3900 рублей; наоборот, презент от девушки парню составит около 2600 рублей. Подарок от мужа для жены в среднем будет стоить 4000 рублей, а от жены для мужа – 3100 рублей.
Опрос проводился с 2 по 10 февраля 2025 года.
Напомним, жители и гости Сыктывкара смогут отправить валентинку с высоты десять тысяч метров.