В Коми четыре человека поборются за должность мэра Инты
- 21:45 11 февраля
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- Инесса Богатая
Четыре человека заявили о намерении занять пост главы Инты. Выборы нового мэра пройдут в феврале. На участие в конкурсе подали заявки четыре кандидата. Об этом сообщает "БНК".
Конкретные фамилии не были раскрыты. По информации БНК, одним из претендентов является депутат совета Инты от партии "Справедливая Россия" Олег Меладзе, который уже пробовал свои силы в этой роли в 2020 году, но тогда уступил Владимиру Киселеву. Другой кандидат — Алексей Бражников, являющийся директором компании "Кристалл" и заместителем гендиректора по инфраструктуре в ООО "Завод карбидов и ферросплавов", также депутат совета Инты.
Третьим участником является исполняющий обязанности главы администрации Григорий Николаев, а четвертым — директор спортивной школы "Юность" Вадим Крец.
Напомним, что отставка предыдущего главы администрации Инты Владимира Киселева была принята 30 октября 2024 года. Он был признан виновным в превышении должностных полномочий. После этого Верховный суд Коми увеличил размер штрафа с 250 тысяч рублей до более 6, 4 миллиона рублей. Также ему был наложен двухлетний запрет на занятие должностей в государственном аппарате и органах местного самоуправления, связанных с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.
Об уголовном деле в отношении Владимира Киселева стало известно в августе 2024 года, и в качестве меры пресечения ему был избран арест.