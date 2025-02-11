В Коми четыре человека поборются за должность мэра Инты

Четыре человека заявили о намерении занять пост главы Инты. Выборы нового мэра пройдут в феврале. На участие в конкурсе подали заявки четыре кандидата. Об этом сообщает "БНК".

Конкретные фамилии не были раскрыты. По информации БНК, одним из претендентов является депутат совета Инты от партии "Справедливая Россия" Олег Меладзе, который уже пробовал свои силы в этой роли в 2020 году, но тогда уступил Владимиру Киселеву. Другой кандидат — Алексей Бражников, являющийся директором компании "Кристалл" и заместителем гендиректора по инфраструктуре в ООО "Завод карбидов и ферросплавов", также депутат совета Инты.