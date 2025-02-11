Жители Коми за декабрь 2024 года потратили в кафе и ресторанах 1,6 миллиарда рублей
- 20:30 11 февраля
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- Инесса Богатая
Согласно данным Комистата, в декабре 2024 года жители республики потратили в кафе, ресторанах и столовых 1,6 млрд рублей. Тем не менее, хотя сумма внушительная, в сопоставимых ценах это на 0,9% меньше, чем в аналогичном месяце 2023 года.
За весь 2024 год выручка предприятий общественного питания составила 17,2 млрд рублей, что на 6,7% превышает показатели 2023 года. Это свидетельствует, что, несмотря на небольшое снижение активности в декабре, в целом жители региона стали более охотно посещать заведения общественного питания.
Эксперты объясняют это рядом факторов:
- Увеличением доходов определённой части населения – несмотря на экономические трудности, некоторые группы граждан стали тратить больше.
- Расширением сферы общественного питания – в регионе открываются новые заведения, а уже существующие активно обновляют меню и внедряют новые способы обслуживания, включая доставку и программы скидок.
- Сезонными колебаниями в потребительских привычках – жители Коми традиционно чаще посещают кафе и рестораны в праздничные сезоны и в холодное время года.
Кроме этого, оптовая торговля в Коми также показала заметный рост. В декабре объём оптовых продаж составил 10,4 млрд рублей, что на 6,9% больше по сравнению с прошлым годом.
В целом, в 2024 году общий объём оптовой торговли достиг 116,3 млрд рублей, что указывает на восстановление и стабильность в этом секторе. Особенно выделяется вклад организаций, занимающихся торговлей товарами, не относящимися к автотранспортным средствам и мотоциклам – их объём продаж составил 6,6 млрд рублей.
В декабре жители Коми потратили 6 млрд рублей на платные услуги, что в сопоставимых ценах оказалось на 2,5% ниже, чем годом ранее.