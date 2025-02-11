Жители Коми за декабрь 2024 года потратили в кафе и ресторанах 1,6 миллиарда рублей

Согласно данным Комистата, в декабре 2024 года жители республики потратили в кафе, ресторанах и столовых 1,6 млрд рублей. Тем не менее, хотя сумма внушительная, в сопоставимых ценах это на 0,9% меньше, чем в аналогичном месяце 2023 года.

За весь 2024 год выручка предприятий общественного питания составила 17,2 млрд рублей, что на 6,7% превышает показатели 2023 года. Это свидетельствует, что, несмотря на небольшое снижение активности в декабре, в целом жители региона стали более охотно посещать заведения общественного питания.