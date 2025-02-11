Республика Коми вошла в число лидеров по кешбэку

ВТБ проанализировал наиболее популярные категории для возврата средств в 2024 году. Самую большую сумму кешбэка пользователи получали при покупках в супермаркетах и аптеках. В топ-5 категорий также вошли траты на одежду и обувь, посещение кафе и ресторанов, а также универсальная категория «на все покупки».

По данным банка, кешбэком наиболее активно пользовались жители Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Коми, Мурманской и Архангельской областей, а также Республики Карелия. Среди федеральных округов наибольший кешбэк был зафиксирован на Урале, Северо-Западе и Дальнем Востоке.