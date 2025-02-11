"Не вздумайте покупать, даже по акции": в Роскачестве назвали марки сыра, которые стоит обходить стороной
- 17:00 11 февраля
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- Служба новостей
Российская система качества (Роскачество) провела исследование одного из самых популярных среди россиян продуктов - голландского сыра. Результаты оказались противоречивыми: не все производители соблюдают стандарты, и некоторые образцы оказались небезопасны для здоровья.
Согласно данным PRIMPRESS, в продукции нескольких российских производителей были найдены вредные заменители молочных жиров, что вызывает серьезные сомнения у экспертов.
Почему выбрали именно голландский сыр? Голландский сыр очень популярен среди россиян и широко используется в кулинарии: его покупают как для повседневного питания, так и для праздничных застолий. Поэтому Роскачество решило проверить именно этот вид сыра, чтобы информировать потребителей о том, какие марки предлагают качественный продукт, а какие — нет.
Нарушения стандартов: пальмовое масло вместо молочных жиров Роскачество обнаружило, что некоторые производители из Новосибирской области, Санкт-Петербурга, Курской области и Ставропольского края добавляют в сыр растительные жиры вместо молочных. Эксперты отмечают, что такие заменители, при частом употреблении, могут негативно сказаться на здоровье, особенно если продукт потребляется в больших количествах.
Бренды, не прошедшие проверку После проверки, сыр "Голландский" из вышеупомянутых регионов был включен в "чёрный список" Роскачества. Специалисты подчеркивают важность внимания к производителю, так как отклонения от стандартов могут отразиться на качестве продукта и нанести вред организму.
Советы по правильному выбору сыра Чтобы не ошибиться с выбором и быть уверенным в натуральности продукта, Роскачество советует:
- Изучать состав: отсутствие растительных жиров свидетельствует о натуральности сыра.
- Обращать внимание на знаки качества: продукция, проверенная Роскачеством, соответствует стандартам безопасности.
- Сравнивать цены: слишком низкая стоимость может указывать на использование дешевых заменителей.
Выводы исследования: выбор за потребителем Исследование Роскачества показало, что при выборе голландского сыра важно ориентироваться на проверенные бренды и внимательно изучать состав продукта, пишет prokazan.ru.
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